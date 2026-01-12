信驊衝破8,200元 奪輝達 Rubin 大單、代理 AI 引爆「股王之王」行情

台股股王信驊（5274）12日強勢表態，股價盤中一舉突破8,000元整數關卡，目前最高來到8,240元，不僅寫下台股股王新里程碑，且追價力道仍在。

市場看好信驊打入輝達新一代AI平台Rubin與BlueField-4供應鏈，正式站上代理式AI（Agentic AI）成長浪頭，成為AI伺服器關鍵受惠者。

輝達全新AI平台Rubin今年起進入量產出貨，同步推出BlueField-4晶片，象徵AI平台應用已由單純算力，進一步擴展至資料儲存與系統管理層。北美四大雲端服務商（CSP）已確定下單，帶動代理式AI系統需求快速升溫，相關供應鏈率先受惠。

據悉，BlueField-4除整合輝達自研Grace晶片、Spectrum-X乙太網路架構外，亦納入信驊的BMC（Baseboard Management Controller）晶片，讓信驊正式切入Rubin平台核心架構，後續出貨動能備受市場關注。

法人指出，信驊早在BlueField-3世代即與輝達合作，但當時代理式AI的重要性尚未完全浮現。隨著輝達下世代平台將記憶體與系統管理功能列為核心，BlueField-4有望成為信驊BMC晶片出貨的全新引擎。

輝達執行長黃仁勳亦指出，生成式AI正由「短期記憶」邁向「長期記憶」，未來AI將具備自主規劃與持續學習能力，代理式AI應用場景快速擴大，資料儲存與管理需求隨之暴增。

信驊為台系最純粹的伺服器晶片廠，長期專注BMC領域。公司先前預估，整體伺服器BMC出貨量將逐年成長，2030年可達4,650萬顆，其中AI伺服器BMC於2026年至2030年間，年成長率上看30%至40%，占整體BMC比重將攀升至53.2%。

此外，隨AI伺服器生成大量資料，前後處理仍仰賴傳統伺服器支撐，帶動傳統伺服器需求同步回溫，年複合成長率可望提升至6%至8%。

基本面方面，信驊2025年第4季合併營收24.43億元，季增4.85%、年增16.11%；2025年全年營收90.85億元，年增40.64%，單季與全年同步改寫新高。公司對今年第1季展望樂觀，預估營收將續創新高，達26億至27億元。