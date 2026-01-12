軟體與服務可望成為下一波AI發展受惠類股 原因有二

國泰投顧指出，兩大理由支撐軟體與服務成為下一波人工智慧（AI）發展受惠類股。首先是軟體融入代理AI功能，成為AI主流應用之一；其次是獲利持續增長，估值具備吸引力。

國泰投顧表示，自2022年底ChatGPT問世以來，全球掀起AI投資熱潮，預估2023-2026年雲端科技公司對AI投資金額累計達2兆美元、複合年均增長率為65%。

國泰投顧認為，在歷時多年高速資本投入後，未來企業將更加重視AI變現能力。目前以訓練大型語言模型為主的資本支出組成將發生改變，到2027年「推論」資本支出將超過模型訓練支出，資金將更多比例運用於AI應用與企業雲端服務，顯示AI進展正逐步由基礎建設邁向應用。

科技巨頭連續多年加大對AI投資，企業與市場投資人對相關投資將逐漸謹慎，AI變現能力成為關注焦點，有助於AI應用加速發展。國泰投顧看好AI將改寫產業發展格局，首選可受惠AI應用題材的軟體類股，因為具備高度客戶黏著度、創造穩定現金流與經常性收入，可望隨市場類股輪動，重新獲得投資人青睞。

至於摩根士丹利環球機會基金投資團隊，則專注於生成式AI的成長型股票投資主題，投資團隊以高度信念布局，聚焦企業軟體、電商物流、社交平台以及餐飲外送等具有長期爆發潛質的優質成長股，目前基金的歐美部位占74.5%。