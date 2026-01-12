馬斯克喊地面儲能是關鍵 這檔傳產股將華麗轉身？

AI算力愈來愈強，全球陷入「AI缺電荒」，特斯拉執行長馬斯克要佈下「天羅地網」，除了要在太空上發電，地面的儲能也不可或缺，加上經濟部於2025年12 月 19 日公布產業儲能設備設置補助要點，台泥（1101）耕耘儲能領域已久，使用超高性能混凝土（UHPC）製作EnergyArk水泥儲能櫃，台泥儲能毛利率已達29%，搭上儲能題材，台泥12日盤中上漲近4%。

綜合外電報導，馬斯克在接受網路媒體訪問時更進一步宣揚儲能的重要性，認為電力在AI時代扮演要角，強調「未來的核心貨幣不是美元，而是『瓦特（Wattage）』」。馬斯克認為，電力生成是目前的頭號限制AI發展的因素，其中，AI需要極大的電力可透過太空來解決，而地球的電力則要靠儲能解決。馬斯克正積極強化儲能布局，特斯拉已成為全球儲能系統整合商龍頭。

台灣方面，經濟部在去年底公布產業儲能設備設置補助要點，鼓勵產業用戶設置儲能設備，提升供電穩定性及能源使用效率，表後儲能設備必須使用國產電芯，補助方案為每MWh（千度）補助500萬元，單一案場補助上限5000萬元，第1年匡列預算15億元，預計可支持300MWh的儲能容量。

台泥持續耕耘儲能領域，台泥以UHPC打造混凝土儲能櫃- EnergyArk，具備防火、防爆特點，且有可移動性，同時也自主研發能源管理系統（Energy Management System, EMS），可整合不同規格電池，並能監控環境溫濕度與電池模組。

台泥去年11月底召開法說會，綠能新事業子公司表現亮眼，歐洲Atlante公司營收年增129%，毛利率衝58%；台泥綠能毛利率達38%，台泥儲能毛利率亦達29%。

台泥去年12月營收142.19億元，月增8.37%，年減14%，累計2025年全年營收1,506.62億元，年減2.74%。台泥第3季受單次火災損失影響帳面轉虧，單季稅後虧損102億元，每股淨損1.36元；累計前三季稅後虧損92億元，每股淨損1.28元。台泥說明，若排除此單次性的三元事件損失，台泥第3季營業本業盈餘約30億元，與去年同期水準相當。

台泥今以23.85元開高，一度漲至24.65元，盤中漲幅約4%，成交量逾5萬張。