快訊

TPASS若斷炊通勤族每月多花900元 4市首長開會「延續政策為共識」

第83屆金球獎得獎名單 《一戰再戰》與《混沌少年時》成雙料大贏家

濟州179死空難黑盒子音檔曝光！遭5萬隻鳥擊 機師最後75秒絕望求救

聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克喊地面儲能是關鍵 這檔傳產股將華麗轉身？

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
圖為特斯拉執行長馬斯克。美聯社
圖為特斯拉執行長馬斯克。美聯社

AI算力愈來愈強，全球陷入「AI缺電荒」，特斯拉執行長馬斯克要佈下「天羅地網」，除了要在太空上發電，地面的儲能也不可或缺，加上經濟部於2025年12 月 19 日公布產業儲能設備設置補助要點，台泥（1101）耕耘儲能領域已久，使用超高性能混凝土（UHPC）製作EnergyArk水泥儲能櫃，台泥儲能毛利率已達29%，搭上儲能題材，台泥12日盤中上漲近4%。

綜合外電報導，馬斯克在接受網路媒體訪問時更進一步宣揚儲能的重要性，認為電力在AI時代扮演要角，強調「未來的核心貨幣不是美元，而是『瓦特（Wattage）』」。馬斯克認為，電力生成是目前的頭號限制AI發展的因素，其中，AI需要極大的電力可透過太空來解決，而地球的電力則要靠儲能解決。馬斯克正積極強化儲能布局，特斯拉已成為全球儲能系統整合商龍頭。

台灣方面，經濟部在去年底公布產業儲能設備設置補助要點，鼓勵產業用戶設置儲能設備，提升供電穩定性及能源使用效率，表後儲能設備必須使用國產電芯，補助方案為每MWh（千度）補助500萬元，單一案場補助上限5000萬元，第1年匡列預算15億元，預計可支持300MWh的儲能容量。

台泥持續耕耘儲能領域，台泥以UHPC打造混凝土儲能櫃- EnergyArk，具備防火、防爆特點，且有可移動性，同時也自主研發能源管理系統（Energy Management System, EMS），可整合不同規格電池，並能監控環境溫濕度與電池模組。

台泥去年11月底召開法說會，綠能新事業子公司表現亮眼，歐洲Atlante公司營收年增129%，毛利率衝58%；台泥綠能毛利率達38%，台泥儲能毛利率亦達29%。

台泥去年12月營收142.19億元，月增8.37%，年減14%，累計2025年全年營收1,506.62億元，年減2.74%。台泥第3季受單次火災損失影響帳面轉虧，單季稅後虧損102億元，每股淨損1.36元；累計前三季稅後虧損92億元，每股淨損1.28元。台泥說明，若排除此單次性的三元事件損失，台泥第3季營業本業盈餘約30億元，與去年同期水準相當。

台泥今以23.85元開高，一度漲至24.65元，盤中漲幅約4%，成交量逾5萬張。

台泥 AI

延伸閱讀

「AI 缺電荒」馬斯克強攻儲能 台達電、光寶等接單可期

馬斯克強攻儲能 錸德、大同扮助攻部隊

X 平台 七天內開放演算法

馬斯克挺儲能衝AI電力 台達電、光寶、錸德、大同成贏家

相關新聞

群創開漲、台股多頭到頭？專家揭面板股兩段式補漲規律：小心反轉風險

面板股常在台股多頭末段扮演「最後一棒」，歷史顯示多為兩段式補漲、單段約30%。本波群創因轉型題材漲幅偏大，短線風險升高，仍須留意高檔震盪與指數反轉。 在台股多頭循環中，有一個反覆在末端班出現，且讓投

2025ETF績效榜出爐！0050賺31%、主動式ETF卻超車、黃金正2狂飆148%奪冠

2025年是台股投資人收穫豐厚的一年。隨著加權指數再創新高，最高點來到28590.91點。ETF大量受益人慶祝狂歡，近年來許多投資人紛紛選擇ETF進行投資，其中對元大台灣50(0050)更是成為今年受

非農就業低於預期！川普定向買債降房貸 辣媽：降息機率悄升溫

最新就業報告好壞參半，10年期美國公債殖利率週五走低。 上週五有兩個重要的事件，一個是川普只是購買2000億美元的房貸債券。另一個是，就業數據的發佈。

土方之亂未解...可寧衛直衝漲停 漲勢延燒至這三檔

土方新制引起的土方之亂還未停歇，可寧衛12日股價跳空漲停鎖死至42.95元，成交量由上周五的26萬張急縮至5萬多張，漲停...

台股再刷30,681點盤中歷史新高 法人：下方支撐力道強勁 後續仍偏多

上周五美股四大指數均收紅，且以費半指數上漲2.5%最高，也帶動12日台股開高走高，盤中最高上漲393點至30,681點，...

信驊衝破8,200元 奪輝達 Rubin 大單、代理 AI 引爆「股王之王」行情

台股股王信驊（5274）12日強勢表態，股價盤中一舉突破8,000元整數關卡，目前最高來到8,240元，不僅寫下台股股王...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。