台股開紅盤續飆再寫新高 台積電衝1,705元、記憶體族群齊點火

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
台股12日盤面「一片紅」，。中央社
台股12日盤面「一片紅」，開盤在台積電（2330）帶頭衝鋒下續寫新高。美股四大指數上周五全面大漲、台積電ADR也收漲1.77%，帶動台股早盤跳空走高，加權指數一度衝上30,681點、再寫史上新高；截至上午11時，集中市場成交量已逾3,700億元，市場預估今日量能仍可望站上6,000億元水準。

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日盤中回到1,700元大關、最高觸及1,705元，再度扮演多頭領頭羊；同時，記憶體族群也全面點火，南亞科（2408）盤中231元，大漲6.21%、威剛（3260）攻上270元、華邦電（2344）來到101.5元，群聯（8299）更衝上1,760元，形成「台積電＋記憶體」雙主流撐盤格局。

盤面之所以能「紅通通」，關鍵仍回到基本面與資金預期。首先是台積電法說會行情提前暖身：台積電2025年營收達3兆8,090.5億元、年增31.6%創高，15日將召開法說會揭露去年財報與今年展望，資本支出等也被視為科技產業風向球；法人並看好今年首季可望淡季不淡，尤其可望受惠先進製程漲價效應。

第二條主線則是記憶體「供需吃緊＋價格走升」的延伸效應。AI驅動記憶體需求，三大記憶體原廠將產能轉往HBM並減產DDR4，帶動DDR4價格走高，連帶相關產品價格上漲、使華邦電主力DRAM價值水漲船高；同時公司先前也提到，DDR4/DDR3合約價上漲趨勢可望延續至2026年，主要大廠逐步退出DDR4供給下，供需失衡讓現有供應商受益。

整體來看，今天的「一片紅」不只是在漲情緒，而是同時反映：美股偏多氛圍延續、台積電法說前的基本面與展望想像、以及記憶體報價走升帶來的族群擴散效應，三股力量共振，讓台股開年多頭行情火力續航。

