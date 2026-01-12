10年期美債殖利率今年「先下後上」全年區間3.75%至4.5%

美國10年期公債殖利率上周五曾反彈站上4.2%。上個月美國新增就業人數為5萬人（預期是增加7.3萬人），低於市場預期，但失業率降至4.4%（預期為4.5%），數據好壞參半，10年期美債殖利率在觸及4.2%後，隨即回降，今早在4.18%附近。

展望2026年美國公債市場，凱基證券指出，10年期美國公債殖利率走勢可能呈現「先下後上」格局，低點預估落在第1季末至第2季之間，年底則有機會走高，全年殖利率區間約介於3.75%至4.5%。

造成殖利率年底走揚的主要因素，凱基證券認為有二大主因:一、市場對聯準會政策獨立性的疑慮，二、美國財政紀律與赤字問題持續發酵，推升長端利率風險。凱基證券建議投資人密切留意政策與財政變化，審慎布局中長天期債券，以因應利率波動帶來的挑戰與機會。