快訊

沒在充電也爆炸！行動電源靜置床邊突起火 型號曝光為台灣製

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍 業者出動警察迅速查出真相

頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

台股盤中再創新高 投資人要追價法人建議這麼做

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股盤中再創新高 投資人要追價法人建議這麼做。（本報系資料庫）
台股盤中再創新高 投資人要追價法人建議這麼做。（本報系資料庫）

美股四大指數上周五全面大漲，其中台積電ADR收漲1.77％，股價今日開盤後再攻上1,705元回到本月初的平高紀錄，也帶動台股開盤大漲，加權指數衝上30,681點再寫史上新高，大漲392點，不過之後台積電拉回到1700以下的1695元價位，大盤的漲勢也收斂至30600點以下。

截至上午10點半，集中市場成交量已經超過3300億，市場估計今天的台股成交量能仍然超過6000億。

對此法人分析，依技術線型解讀，整體保持多頭架構未變，後勢必須觀察的為量能變化，投資者如果要追價可以用成交量的5日均量當做強弱依據。

從看盤指標而言，權王2330台積電率先再創新高引領大盤，但由於拉積盤太明顯，1月15日召開法說，可參考外資進出動態。法人也認為，台股元月行情依然備受期待，但是在佈局上也特別的提醒，由於台股輪動速度很快，短線進出操作者手腳要快。

2330台積電

延伸閱讀

台積電去年營收創紀錄 法說會行情再發功股價追平天價

00985A、00991A…眾主動ETF搶蹭「類0050」！基金黑武士：申請放寬台積電上限力拚不輸大盤

不用繳二代健保！009816主打「不配息」直接利滾利…網大推：存退休金的神器

台積電目標價上修潮 一波波…最新數字2,000元起跳

相關新聞

2025ETF績效榜出爐！0050賺31%、主動式ETF卻超車、黃金正2狂飆148%奪冠

2025年是台股投資人收穫豐厚的一年。隨著加權指數再創新高，最高點來到28590.91點。ETF大量受益人慶祝狂歡，近年來許多投資人紛紛選擇ETF進行投資，其中對元大台灣50(0050)更是成為今年受

非農就業低於預期！川普定向買債降房貸 辣媽：降息機率悄升溫

最新就業報告好壞參半，10年期美國公債殖利率週五走低。 上週五有兩個重要的事件，一個是川普只是購買2000億美元的房貸債券。另一個是，就業數據的發佈。

台股盤中再創新高 投資人要追價法人建議這麼做

美股四大指數上周五全面大漲，其中台積電ADR收漲1.77％，股價今日開盤後再攻上1,705元回到本月初的平高紀錄，也帶動...

台積電去年營收創紀錄 法說會行情再發功股價追平天價

台積電（2330）去年第4季及全年營收雙雙寫歷史新高， 法說會預計在1月15日召開， 法人看好今年首季美元營收有機會再創...

台股早盤大漲逾300點再創新高 台積電開1,700元、上漲20元

台股12日開盤指數上漲183點，開盤指數為30,472.7點，早盤最高一度達30,681.99點，大漲逾300點，再創歷...

台積電目標價上修潮 一波波…最新數字2,000元起跳

台積電本周四（15日）即將舉行法說，各界高度關注。法說前，各內外資紛紛掀起一波目標價調整潮，最新包括野村、德意志證券及富...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。