台股盤中再創新高 投資人要追價法人建議這麼做

美股四大指數上周五全面大漲，其中台積電ADR收漲1.77％，股價今日開盤後再攻上1,705元回到本月初的平高紀錄，也帶動台股開盤大漲，加權指數衝上30,681點再寫史上新高，大漲392點，不過之後台積電拉回到1700以下的1695元價位，大盤的漲勢也收斂至30600點以下。

截至上午10點半，集中市場成交量已經超過3300億，市場估計今天的台股成交量能仍然超過6000億。

對此法人分析，依技術線型解讀，整體保持多頭架構未變，後勢必須觀察的為量能變化，投資者如果要追價可以用成交量的5日均量當做強弱依據。

從看盤指標而言，權王2330台積電率先再創新高引領大盤，但由於拉積盤太明顯，1月15日召開法說，可參考外資進出動態。法人也認為，台股元月行情依然備受期待，但是在佈局上也特別的提醒，由於台股輪動速度很快，短線進出操作者手腳要快。