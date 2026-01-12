2025ETF績效榜出爐！0050賺31%、主動式ETF卻超車、黃金正2狂飆148%奪冠

2025年是台股投資人收穫豐厚的一年。隨著加權指數再創新高，最高點來到28590.91點。ETF大量受益人慶祝狂歡，近年來許多投資人紛紛選擇ETF進行投資，其中對元大台灣50(0050)更是成為今年受益人數增幅最大的ETF，讓我們來看看近一年來ETF的獲利表現。

市值型王者的實力：0050不負眾望

提到台股，0050始終是核心。今年0050再次展現了其不可撼動的地位，近一年報酬率（含息）來到31.5%。

讓今年從高股息跳槽至0050的投資人，可說是壓對寶了！在AI浪潮下，強者恆強的道理完全展現，0050憑藉著台積電、鴻海、台達電、緯穎等科技權值股的強勁拉抬，報酬率也遠超加權指數的21.2%。

下半年對決：主動式ETF究竟贏了0050多少？

雖然0050整年表現強勁，但2025年5月後陸續上市的「主動式ETF」卻在下半年展現了驚人的「超額報酬」能力。

為了公平起見，我們統一以6月30日收盤價作為起點，計算至年底的漲幅，並將0050作為對照組：

0050：32.03% 00981A：50.68%，這檔基金展現了極其靈活的操盤實力，是今年的全場最強黑馬，也是受益人最多的主動式ETF。 00985A：31.2%，因為它是7月21日才上市，所以它的比較0050基期改成7月21日，漲幅是25.4%也勝過0050。 00980A：33.27% 00982A：29.71%均與0050差異不大。若能靈活搭配選股更精準的主動式ETF，投資組合將更具侵略性，能抓到0050沒抓到的中小型爆發股。

國外指數黑馬：貿易戰下的政策紅利 放眼國際，今年最強的ETF跌破眾人眼鏡。

00877與00735分別以近90%與55%的年報酬率橫掃榜單，其中00735將三星、台積電、海力士都納入，占比超過5成，三星、海力士都受惠記憶體需求爆發！也讓報酬率直衝雲霄。

美中貿易戰下的思考

很多人擔心貿易戰會重創中國科技業，但事實卻是：貿易戰反而成為中國政策補貼與加速發展的催化劑。

政策加碼：為應對外部封鎖，中國政府傾國家之力投入網路通訊與5G基礎設施的「自立自強」，大力補貼也成了中國5G科技股飆漲的助力。

其實早在2025年一月，許多美資投資機構就已洞察先機，預判到低估值的中國科技股將在大量補貼以及美中角力之下崛起，進而紛紛進場。

如果你對ETF有充分了解，不被新聞恐慌影響，就有機會在年初搶到這波因「政策補貼」與「產業加速發展」所帶來的紅利。

貴金屬狂潮與去美元化局勢 2025年全市場表現最耀眼的明星莫過於貴金屬標的。除了通膨預期與地緣政治波動外，全球「去美元化」趨勢已成為助漲黃金最重要的燃料。

1.去美元化趨勢，黃金儲備大幅增持：為了分散對美元的依賴，全球多國央行開始出現明顯的去美元化趨勢，並持續大幅增持黃金儲備。這種主權級別的買盤，為金價提供了極其強勁的底部支撐。 2.美元貶值與黃金看漲的雙重推力：由於國際黃金以美元計價，當市場預期聯準會降息導致美元貶值時，對於持有非美元貨幣的投資人來說，黃金變得更具吸引力。

這種「美元信用受質疑」與「本幣價值回歸」的預判，助漲了貴金屬相關ETF的驚人走勢：

期元大S&P黃金正2(00708L)：年報酬率高達148.3%。 期元大道瓊白銀(00738U)：年報酬率達122.9%。

相比之下，反向型ETF全面潰敗：

期元大S&P黃金反1(00674R)：跌幅高達41.1%。 元大台灣50反1(00632R)：跌幅達25.9%。

在指數未跌破季線，多頭趨勢明確時，逆勢放空往往是成本最高的錯誤。

2026投資展望與風險警示，預防性降息的雙面刃 聯準會(Fed)採取了「預防性降息」，這在歷史上並非首次。回顧1995年7月、1998年9月、2019年7月均有發生過：

1995年7月～1998年9月：間隔僅三年三個月，正是網路爆發期。 2019年7月～2024年9月：間隔五年二個月，雲端運算開始，後續剛好遇到疫情，接著AI的全面噴發。

過去Fed常被批評反應「慢半拍」，導致1998年俄羅斯金融危機，降息反應較慢，市場出現劇烈修正。現今的Fed顯然在吸取教訓，「稍微」加快了反應速度與降息。

然而，這個稍微加速能否避免歷史重演，許多投資人仍持續關注，在全球去美元化之下，美債安全性遭受質疑，是否這次美國淪為引爆點！2026年請務必時刻提醒自己：隨時關注國際局勢的轉變，小心風險，投資沒有永遠的單邊行情！

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：2025年元大台灣50、主動式、黃金、白銀ETF完勝大盤！ETF漲幅排行！