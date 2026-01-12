非農就業低於預期！川普定向買債降房貸 辣媽：降息機率悄升溫
上週五有兩個重要的事件，一個是川普只是購買2000億美元的房貸債券。另一個是，就業數據的發佈。
房貸債券價格推升
(這段有點難懂，可以只看結論就好)
川普於週四在社群媒體上表示，他已指示購買2,000億美元的房貸債券，以降低房貸利率，減輕買房的負擔。
隨後，聯邦住房金融局（FHFA）局長表示，房利美（Fannie Mae）與房地美（Freddie Mac）可以「非常快速地」執行這些購買行動。
抵押貸款支持證券（MBS, 是債券種類的其中一種）相對於美國公債出現上漲。
然而，這並不是一個新的政策，是房利美與房地美原本既有操作基礎上的延續。這兩家政府支持的房貸金融機構，近幾個月已持續擴大其自留投資組合，而非出售給投資人。
截至10月，兩者合計持有的資產約 2,340億美元，為2021年以來最高水準。
近幾個月來，市場對房貸債券(MBS)的需求普遍上升，使得目前新生產的房貸債券利差，收斂至2022年以來最窄水準。
根據彭博指數數據，美國抵押貸款支持證券在2025年上漲8.6%，創下自2002年以來最佳年度表現，反映需求相當強勁。
哪類的投資人會受惠？如果有投資綜合類的債券型基金（同時投資MBS、公債、公司債）的投資人，基金淨值可望提升。
公債投資人會受到影響嗎？
請注意！ 這次並不是聯準會下場買MBS，而是透過住房金融體系，由房利美與房地美擴大持有房貸債券，屬於定向政策工具，對MBS利差有利，但不等同於新一輪QE，公債受惠有限。
就業報告好壞參半
在最新就業報告顯示美國勞動市場呈現好壞參半的情況後，10年期美國公債殖利率週五走低。
10年期美國公債殖利率下跌至4.165%；30年期公債殖利率下滑超過4個基點，至4.815%。
12月非農就業報告顯示，美國勞動市場整體仍維持穩定，但有逐步轉弱的跡象，這樣的狀況仍可能促使聯準會在未來降息，甚至最快可能於春季採取行動。
上個月美國新增就業人數為5萬人（預期是增加7.3萬人），低於市場預期，但失業率降至4.4%（預期為4.5%）。
根據CME FedWatch聯邦基金期貨目前反映，到今年底前聯準會進行兩次、每次1碼降息的機率約為32%，較前一日略為上升。
◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
