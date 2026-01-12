台股早盤大漲逾300點再創新高 台積電開1,700元、上漲20元

台股12日開盤指數上漲183點，開盤指數為30,472.7點，早盤最高一度達30,681.99點，大漲逾300點，再創歷史新高點位。台積電（2330）開盤價1,700元，上漲20元。

統一投顧表示，台股收出一根帶有長下影線的黑K十字線，這在技術分析中往往代表多空力道勢均力敵，但也暗示變盤在即。值得留意的是，KD指標雖然維持在90以上的高檔鈍化區，但K線已正式向下穿越D線，形成高檔死亡交叉；與此同時，MACD紅柱體持續縮小，RSI指標也略微向下修正。

但這些訊號並非要投資人全面看空，而是提醒在大盤短線急漲過後，正乖離過大，技術面有修正回測短期均線的可能。所謂「休息是為了走更長遠的路」，指數在此處進行高檔震盪換手，清洗浮額，反而有利於後續挑戰新高。

上周五（9日）美股指數收盤：道瓊指數上漲0.5%，收在歷史新高的49,505點，周線上漲2.3%。標普500指數上漲0.6%；那斯達克綜合指數上揚 0.8%。台積電ADR 9日上漲1.8%，帶動費城半導體指數上漲2.7%，雙雙再創歷史新高。

美國最新12月非農就業數據出爐，上月非農就業增加5萬人，儘管低於經濟學家先前預測的7.3萬人，但市場普遍認為，這些都是降息的訊號，激勵美股主要指數週五皆收漲，標普500指數再創收盤新高。

國內方面，台積電即將於本周四 (15日) 舉辦法說會，此次法說不僅是為2026年展望揭開序幕，更是整體AI產業的風向球，預估台積電受惠AI晶片需求持續熱絡，3奈米晶片產能滿載，全年美元營收預計將成長24%至26%，續創歷史新高。

三大法人9日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超68.78億元，投信賣超48.79億元；自營商回補買超（合計）19.48億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.76億元、自營商（避險）買超22.24億元。