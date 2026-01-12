台積電目標價上修潮 一波波…最新數字2,000元起跳

台積電（2330）本周四（15日）即將舉行法說，各界高度關注。法說前，各內外資紛紛掀起一波目標價調整潮，最新包括野村、德意志證券及富邦投顧各調高至2,135元、2,000元、及2,150元，2,000元已成為台積電目標價的基本款。

統計今年以來，共計有十家內外資調高台積電目標價，依序為：Aletheia資本的2,400元、高盛2,330元、麥格理與富邦投顧2,150元、野村2,135元、小摩2,100元、群益與凱基投顧2,020元、瑞穗與德意志證券2,000元。

野村證券半導體產業分析師鄭明宗指出，由於需求持續暢旺，台積電充分運用輝達（NVIDIA）與博通（Broadcom）引領的強勁AI半導體產業實現今年營運持續增長，估美元營收將較2025年增長25%-30%。

而在毛利率表現方面，鄭明宗認為，為因應日益增加的急單，加上平台組合優化（更多的HPC）、以及調漲代工價格，預計台積電2026-2027年毛利率有望達到61.5%，因此微調今、明兩年每股盈餘預測各15%與19%。

至於資本支出，鄭明宗暫時維持今年450-500億美元不變，但考量到今年無塵室產能受限，因此預估明年將增加至550-600億元。基於上調獲利預期，鄭明宗建議「買進」台積電，目標價由1,855元上調至2,135元，居法人圈第四高。

富邦投顧認為，台積電受惠於嚴重的產能緊張及轉向「價值加成」定價，領先製程預期可取得顯著溢價，而此將推升毛利率表現，因此上調2026及2027年毛利率預估數至61.3%及62%，並預期法說中有可能上修中長期獲利預測。

基於營運前景展望正向，富邦投顧將台積電今、明兩年每股稅後純益（EPS）分別上調至83.99元及107.86元，調幅各為14.27%與18.27%，基於獲利優於預期，因此維持「買進」評等，目標價由1,650元升至2,150元，為本土法人中最高。

預計台積電法說後，將會有更多內外資法人跟進，勢將引動一波追價買盤再度浮現，推升股價再寫新猷。