經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（9日）受投資人信心不足影響，以小漲開出後，指數迅速由紅翻黑，盤中最低29,925點、下跌435點，隨後低接買盤出手推升指數再度翻紅至上漲140點、盤中最高達30,500點；但午盤後賣壓湧現，台積電尾盤走弱，指數再度翻黑，終場下跌71點以30,288點作收。

統一投顧協理陳晏平表示，紐約聯準銀行最新調查顯示，美國消費者在去年12月對通膨的預期升溫，同時對就業市場的信心惡化，市場關注聯準會未來降息路徑。

台股在台積電（2330）發放股利資金行情帶動下，指數居高不墜，目前技術面仍維持強勢，本周台積電法說會及月底黃仁勳來台兆元宴等利多題材，有利台股延續多頭行情，但仍須提防短線正乖離的震盪。

操作上，建議趁修正乖離拉回整理，分批布局業績題材股，聚焦：台積電法說概念、材料升級或短缺概念、AI概念股、高速傳輸（含光傳輸）、PCB、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。

台新投顧協理范婉瑜指出，台積電將於15日舉辦新一季度法說會，市場樂觀預期內容，加上輝達Rubin新平台已正式進入量產，市場仍看好台股AI供應鏈。其中，短線有拉回支撐進場，強勢股延均線多方操作，看好半導體廠務、先進封測、光通訊、Intel Panther Lake供應鏈、BE與Nike概念股。

台積電 台股 市場

延伸閱讀

相關新聞

台積電目標價上修潮 一波波…最新數字2,000元起跳

台積電本周四（15日）即將舉行法說，各界高度關注。法說前，各內外資紛紛掀起一波目標價調整潮，最新包括野村、德意志證券及富...

台股拚農曆年前亮麗封關 大盤上看32,000點

台股近來雖高檔震盪，上周五（9日）甚至跌破5日均線，不過法人預期，隨台積電本周法說會將釋出利多，加上元月行情效應、及2月...

黃詣庭專欄／半導體、PCB、高速傳輸 亮點

受惠AI需求持續成長，近期國內外股市紛創新高，美股道瓊指數、標普、費城半導體指數率先創高，亞洲股市的日本日經指數、韓國K...

一周盤前股市解析／衛星航太、成衣製鞋 吸睛

台股上周五（9日）受投資人信心不足影響，以小漲開出後，指數迅速由紅翻黑，盤中最低29,925點、下跌435點，隨後低接買...

就市論勢／記憶體、先進封測 可短打

台積電本周四（15日）舉行法說會，市場提前出現法說會前押寶行情，推升股價上衝，不僅台灣普通股走勢激昂，ADR也吸引市場買盤，推升台積電市值衝上1.7兆美元，成為全球市值第六大企業，美系外資更將台積電目標價提高至2,330元。

台股漲破3萬！永豐金證券「投資動物屬性」2025年度回顧盛大登場

台股衝破3萬點！AI資金熱，市場資料預計，AI規模將於2029年突破1兆美元，2024到2029年年複合成長率32%。永...

