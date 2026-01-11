一周盤前股市解析／衛星航太、成衣製鞋 吸睛

台股上周五（9日）受投資人信心不足影響，以小漲開出後，指數迅速由紅翻黑，盤中最低29,925點、下跌435點，隨後低接買盤出手推升指數再度翻紅至上漲140點、盤中最高達30,500點；但午盤後賣壓湧現，台積電尾盤走弱，指數再度翻黑，終場下跌71點以30,288點作收。

統一投顧協理陳晏平表示，紐約聯準銀行最新調查顯示，美國消費者在去年12月對通膨的預期升溫，同時對就業市場的信心惡化，市場關注聯準會未來降息路徑。

台股在台積電（2330）發放股利資金行情帶動下，指數居高不墜，目前技術面仍維持強勢，本周台積電法說會及月底黃仁勳來台兆元宴等利多題材，有利台股延續多頭行情，但仍須提防短線正乖離的震盪。

操作上，建議趁修正乖離拉回整理，分批布局業績題材股，聚焦：台積電法說概念、材料升級或短缺概念、AI概念股、高速傳輸（含光傳輸）、PCB、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。

台新投顧協理范婉瑜指出，台積電將於15日舉辦新一季度法說會，市場樂觀預期內容，加上輝達Rubin新平台已正式進入量產，市場仍看好台股AI供應鏈。其中，短線有拉回支撐進場，強勢股延均線多方操作，看好半導體廠務、先進封測、光通訊、Intel Panther Lake供應鏈、BE與Nike概念股。