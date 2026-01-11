就市論勢／記憶體、先進封測 可短打

快訊

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

台積電（2330）本周四（15日）舉行法說會，市場提前出現法說會前押寶行情，推升股價上衝，不僅台灣普通股走勢激昂，ADR也吸引市場買盤，推升台積電市值衝上1.7兆美元，成為全球市值第六大企業，美系外資更將台積電目標價提高至2,330元。

隨著美國科技財報周本周起陸續起跑，市場普遍樂觀期待，去年底喧擾的AI泡沫論被AI基建、實體AI展望取代。

Google母公司字母市值超越蘋果，奪回全球市值二哥地位，象徵資本市場對「AI硬實力」重新定價，不是因為蘋果變差，而是因為Google在AI戰場展現「反擊力」：Gemini 3模型在推理能力與多模態應用上獲得極高評價，瓜分部分ChatGPT市占率。

市場本周同步關注記憶體股法說會，基本面產業展望全面看多，但要留意股價是否利多鈍化。

投資建議

法人面臨拉升部位壓力，買盤集中AI股，AI敘事看好的標的可長期持有；看保守者短線價差操作，不應逆向對作。若所有AI股全面噴出，就可能要減碼因應後面的「多殺多」變數。

短線操作建議包括AI族群、台積電供應鏈、記憶體、先進封測、台塑集團、軍工、證券股等。

