00919、00713、00918等13檔台股 ETF 本周共配息157億元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

本周是1月台股ETF股利發放高峰期，總計有13檔發放股利，包括七檔季配息ETF及六檔月配息ETF，預估配發總金額逾157億元，可望挹注台股資金活水。

在這13檔ETF中，以群益台灣精選高息（00919）規模高達4,195億元最大、受益人數127萬人最多，13日每單位配發0.54元，年化配息率9.7%，配發總金額高達101.2億元也最高。00919為季配息，規模在所有ETF中排第四大，累計2025年共配息2.52元。

以配發總金額來看，元大台灣高息低波（00713）以20.6億元次之，再來是大華優利高填息（00918）的20.3億元。這兩檔都是季配息，00713規模逾1,200億元，12日每單位配發0.78元，年化配息率逾6%；00918規模逾840億元，13日每單位配發0.565元，年化配息率約10%。

另外四檔將於本周配發的季配息ETF包括凱基優選高股息30、中信綠能及電動車、富邦旗艦50及第一金工業30，預計配息總金額依次為3.7億元、1.6億元、0.58億元、0.16億元。

在本周將配息的月配息ETF中，以復華台灣科技優息（00929）配發6.6億元最多，這次每單位配發0.09元，年化配息率約6.6%。00929為第一檔月配息ETF，也是規模最大的月配息ETF，最新規模為1,337億元，在所有台股ETF中排第六大，受益人數超過56萬人。

另外五檔將於本周配發的月配息ETF包括富邦特選高股息30、中信成長高股息、富邦臺灣優質高息、凱基台灣AI 50及野村趨勢動能高息。其中，富邦特選高股息30配發的總金額為2億元，其他則都低於1億元。

台股上周站上30,000點，創空前新高。群益投信台股ETF研究團隊表示，許多投資人難免居高思危，不知從何下手。高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收，有利因應變化瞬息萬千的全球金融市場。

