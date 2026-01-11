法人提前卡位股喊衝 買盤瞄準聯電、旺宏、華通等績優族群

台股甫開年便攻上3萬點，接下來仍有不少利多可期，包括台積電（2330）法說、美國科技股財報、輝達執行長黃仁勳將來台等，法人預期元月行情可望延續到2月農曆年前的紅包行情，聯電（2303）、旺宏（2337）、華通（2313）等營收成長的個股，法人已經搶先進駐，有機會賺一波紅包財。

篩選去年12月營收年增的上市櫃公司，以近五日三大法人買超張數排序，依序為聯電、華新、國巨*、旺宏、世界、華通、南茂、康舒、金寶、穩懋、廣達、神達等，幾乎清一色是電子股，包括半導體（代工、封測、IC製造、IC設計）、電子零組件、電腦及周邊設備等。傳產股則是電線電纜股華新。

進一步檢視12月營收，廣達、旺宏營收年增率分別達94.5%、44.9%。觀察籌碼面，近五日最受三大法人青睞的是聯電，買超高達19.5萬張，其次是華新、國巨*，分別有13.1萬、4.2萬張的買超。近五日漲幅來看，則是以旺宏最飆，漲幅高達34.4%，其次華通、穩懋分別有22%、20.9%。

統一投顧董事長黎方國表示，觀察篩選出來的個股，可分成二大類，一是漲價題材概念，包括記憶體、被動元件、PCB，記憶體、晶圓代工、銅價等，由於這波漲價是因產業前景佳、市場需求強，產能一時間供不應求，推動報價持續上漲；第二是AI概念股，不管是晶圓代工、伺服器、BBU、CPO，都跟AI相關，也是趨勢成長最確定的族群。

台新投顧副總經理黃文清也指出，上述個股不管是直接或間接都是AI相關概念股，且具備營收長期成長動能，股價位階不算太高，有落後補漲空間、類股輪動的題材。

黎方國指出，持續看好元月行情，即便短期可能因為高檔出現爆量、獲利了結賣壓，或是因為融資餘額升高而波動加劇，行情大趨勢仍是向上，台股下檔防守可以看10日線約29,615點，上檔可以先看31,000點。