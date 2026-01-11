搶賺大紅包 台積鏈大解碼…世界、精材等入列法人必買清單

本周最受投資人關注的事件莫過於台積電15日將舉辦法人說明會，市場看好其今年資本支出將上修，包括世界（5347）、精材、長興等相關供應鏈可望受惠法說會行情，投資人可伺機布局。

篩選台積電相關供應鏈，並以近一周三大法人買超排序，包括世界、精材、長興、昇陽半導體、日月光投控、家登、萬潤、致茂、勝一、亞翔、台特化、弘塑、志聖、漢唐、新應材，以及中砂等個股，獲得法人買盤進駐。其中，以世界獲得3.1萬張買超最受青睞，其次精材也有1.1萬張買超。股價來看，近一周則是以長興股價飆漲22.5%最強，世界、致茂漲幅分別達17.5%、15.9%，表現均相當亮眼。

法人表示，亞翔為半導體大廠長期配合的廠務公司，隨客戶新建廠增加，帶動在手訂單維持高檔。 展望今年，亞翔尚未施工的工程合約維持高檔，客戶對工程需求強勁，因此將持續擴增人力，並增加海外管理人才，以因應訂單。

統一投顧董事長黎方國指出，台積電法說會，除公布去年第4季獲利，預料也將談及今年產業成長預期，包括晶圓代工、半導體等景氣。最重要的是資本支出預期也可望上修，相關供應鏈將受惠，包括設備、耗材、特用化學等。

黎方國表示，台積電的資本支出是「玩真的」，日前台積電公告向亞利桑那州政府取得新土地，作為擴廠使用。取得台積電認證的相關供應商，未來也有機會打入國際市場，營運可期。以特用化學為例，過去多半採用日本廠商產品，但台灣廠商有價格優勢，有機會發揮進口替代效果。在大部分電子股本益比偏高下，耗材、設備等台積電供應鏈股價上漲可期。

台新投顧副總經理黃文清分析，市場預估台積電今年的資本支出將再提高，包括廠務設備、特用化學、先進封裝等相關供應鏈都是接下來的主流族群，股價可望有所表現。黎方國補充，多家美股科技巨頭將在1月最後一周公布財報，有機會優於預期，也等於幫台積電背書；加上輝達執行長黃仁勳傳出月底將來台，可望帶來一波科技浪潮。