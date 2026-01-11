國安基金第九次進場至今 加權指數漲逾60% 退場議題聚焦

國安基金第4季例行委員會議將於12日召開，除公布2025年第4季財報概況外，由於國安基金第九次進場至今，台股加權指數已上漲超過60%、站上3萬點大關，且護盤天數也超過270天，預期將觸及退場議題，最終決定續留或是「功成身退」，將見分曉。

去年4月因美國川普政府公布對各國課徵對等關稅措施，引發全球股市重挫，促使國安基金在去年4月8日盤後宣布，啟動第九次護盤。隨著美方陸續釋出部分關稅豁免訊號，台美也啟動對等關稅談判，再加上AI需求強勁，台股加權指數之後一路震盪走高，護盤期間已上漲64%，站上3萬點大關。

國安基金例行會議焦點

依照規定，國安基金必須在每季結束的次月15日前召開委員會議並公布季報，因此以目前資本市場氣氛明顯回穩之際，國安基金是否啟動退場機制也成為市場關注的焦點話題。

據透露，雖然台灣經濟成長率表現亮眼穩健、台股創新高，但當初國安基金拍板進場的理由「台美關稅協議」，至今仍尚未底定，因此國安基金委員會將就國內外最新政經局勢、金融資本市場、不確定因素進行共同討論，交由委員會充分溝通。另外，由於台股即將在2月11日封關，農曆春節休市期間，國際政經變數續存，預期國安基金後續也將密切關注。

財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華先前則在立法院表示，國安基金在正式退場前都不會賣股票，即便未來經委員會決議啟動退場，也不會「一、兩天就賣掉」，將會觀察市場情況進行調整。