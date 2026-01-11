國安基金第九次進場至今 加權指數漲逾60% 退場議題聚焦

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華。 記者潘俊宏／攝影
財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華。 記者潘俊宏／攝影

國安基金第4季例行委員會議將於12日召開，除公布2025年第4季財報概況外，由於國安基金第九次進場至今，台股加權指數已上漲超過60%、站上3萬點大關，且護盤天數也超過270天，預期將觸及退場議題，最終決定續留或是「功成身退」，將見分曉。

去年4月因美國川普政府公布對各國課徵對等關稅措施，引發全球股市重挫，促使國安基金在去年4月8日盤後宣布，啟動第九次護盤。隨著美方陸續釋出部分關稅豁免訊號，台美也啟動對等關稅談判，再加上AI需求強勁，台股加權指數之後一路震盪走高，護盤期間已上漲64%，站上3萬點大關。

依照規定，國安基金必須在每季結束的次月15日前召開委員會議並公布季報，因此以目前資本市場氣氛明顯回穩之際，國安基金是否啟動退場機制也成為市場關注的焦點話題。

據透露，雖然台灣經濟成長率表現亮眼穩健、台股創新高，但當初國安基金拍板進場的理由「台美關稅協議」，至今仍尚未底定，因此國安基金委員會將就國內外最新政經局勢、金融資本市場、不確定因素進行共同討論，交由委員會充分溝通。另外，由於台股即將在2月11日封關，農曆春節休市期間，國際政經變數續存，預期國安基金後續也將密切關注。

財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華先前則在立法院表示，國安基金在正式退場前都不會賣股票，即便未來經委員會決議啟動退場，也不會「一、兩天就賣掉」，將會觀察市場情況進行調整。

搶賺大紅包 台積鏈大解碼…世界、精材等入列法人必買清單

本周最受投資人關注的事件莫過於台積電15日將舉辦法人說明會，市場看好其今年資本支出將上修，包括世界、精材、長興等相關供應...

法人提前卡位股喊衝 買盤瞄準聯電、旺宏、華通等績優族群

台股甫開年便攻上3萬點，接下來仍有不少利多可期，包括台積電法說、美國科技股財報、輝達執行長黃仁勳將來台等，法人預期元月行...

台股攻勢再起1／投信喊三利多後勁足 3萬點只是起點

隨著AI投資動能延續、企業獲利持續成長，加上資金環境相對有利，台股2026年多頭格局仍在，各家投顧最新展望皆預估指數「3...

台股攻勢再起2／台積夠力 外資升目標價

台積電續創新天價成為市場焦點。綜合各大外資法人看好，台積電先進製程與先進封裝優勢持續占主導地位，AI、高效能運算需求仍是...

台股攻勢再起3／ETF 交易熱度 不退燒

ETF市場再添新血，主動型ETF成為近年台股資金布局的新焦點。投資布局上，建議投資人可透過台股市值型ETF，以分散方式掌...

台積電1月15日法說 有望報佳音 法人預期Q1淡季不淡

台積電預計15日召開法人說明會，此次實體與線上同步舉行。外界認為，台積電釋出的2026年景氣展望與資本支出規畫等將成為科...

