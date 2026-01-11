台股攻勢再起3／ETF 交易熱度 不退燒

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

ETF市場再添新血，主動型ETF成為近年台股資金布局的新焦點。投資布局上，建議投資人可透過台股市值型ETF，以分散方式掌握具競爭力的龍頭企業成長動能，參與出口升級與產業擴張所帶來的中長期商機。

隨著台股ETF交易持續升溫，整體ETF市值穩步攀升，2025年ETF總資產規模正式超過7.5兆元，較2024年的6.4兆元，增加約1.1兆元，年增17.2%，以市值型大增7,122億元最強勁、新問世的主動式規模達1,264億元；雖然2025年高股息ETF熱度略為降溫，高息型僅增加1,631億元，但主動型ETF接力登場，帶動市場關注度快速提升。

展望後市，法人預估2026年仍將有約15至20檔主動型ETF陸續上市，整體規模可望成長至1,200至1,500億元，為台股挹注新的資金活水。此外，整體ETF市值占比觀察，目前約為3.6%，以近三年每年約0.6至1.2個百分點的成長幅度推估，2026年ETF市值占比可望提升至4.2%至4.6%。

截至2025年12月，目前掛牌的主動式ETF合計共17檔，包括：國內股票型的主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長、主動群益台灣強棒、主動安聯台灣高息、主動野村台灣50、主動台新優勢成長、主動復華未來50、主動群益科技創新。

境外股票型的主動中信ARK創新、主動台新龍頭成長、主動統一全球創新、主動摩根美國科技、主動元大AI新經濟；債券型的主動聯博投等入息、主動中信非投等債、主動富邦動態入息、主動富邦複合收益。

