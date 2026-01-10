今年有望實現金髮女孩經濟 布局科技、景氣循環領域掌握多元投資契機

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

2026年美國經濟可能接近「金髮女孩經濟」的平衡點，成長既不過熱也不過冷，通膨穩定，財政與貨幣政策整體上保持支持性，再加上AI提升了各產業的生產力，法人指出，偏向樂觀看待2026年展望，上行情境的可能性高，並有利於市場廣度向外擴張，科技以外的產業與巨型股以外的公司都將湧現新的機會。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會上修了2025年至2028年美國經濟成長率，其中，2026年大幅上修0.5個百分點，原因與《大而美法案》刺激措施、強勁AI資本支出有關，同時也下修2026年PCE與核心PCE預估，還認為通膨可望於2026年第1季見頂，之後開始回落，此一預期也強化美國實現「金髮女孩經濟」的可能性。

此外，富蘭克林證券投顧指出，美國總統川普考慮提名更傾向降息的人選擔任聯準會主席，利率政策立場有望偏鴿，甚至不排除2026年降息幅度多於當前市場預期，加上隨時序逐步逼近美國期中選舉，川普政府可能擴大刺激措施，財政與貨幣雙刺激將為美國股市提供支持。而儘管市場仍擔憂AI泡沫風險，但AI浪潮預計還將延續，科技股有望維持多頭格局，惟漲勢可能更為顛簸，資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域，建議多元布局掌握多元投資機會。

