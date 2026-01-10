聽新聞
台股周線連三紅 法人：台積電法說前 大盤高檔維持震盪偏多
加權指數9日下跌71點，收在30,288點，跌幅0.2%，成交量約7,043億元。籌碼面部分，三大法人賣超112.2億元，其中外資現貨賣超84.4億元，期貨淨空單增加536口至26,583口，投信賣超47.2億元，自營商買超19.4億元。本周台股上漲939點，漲幅3.2%，周線連三紅。
台新投顧指出，台股創高後出現高檔震盪，主要是市場觀望周五美國非農就業數據及最高法院將宣判川普對等關稅，短線觀望氣氛略升。不過台積電（2330）法說前，市場仍偏多預期，大盤高檔維持震盪偏多。台積電將於1月15日舉辦法說，市場樂觀預期，加上輝達Rubin新平台已正式進入量產，市場仍看好台股相關AI供應鏈。
操作上，維持偏多操作，短線有拉回支撐十日線（29,615點）可進場，強勢股延均線多方操握。
