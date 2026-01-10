快訊

推代孕遭汙名化 陳菁徽籲理性討論：即日起不參與審查

陳佩琪秀存摺吐苦水：在台灣站ATM前就是犯罪嫌疑重大？

早知道別那麼聽醫生的話！精神科醫揭臨終老人怨「一生最後悔的事」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股周線連三紅 法人：台積電法說前 大盤高檔維持震盪偏多

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

加權指數9日下跌71點，收在30,288點，跌幅0.2%，成交量約7,043億元。籌碼面部分，三大法人賣超112.2億元，其中外資現貨賣超84.4億元，期貨淨空單增加536口至26,583口，投信賣超47.2億元，自營商買超19.4億元。本周台股上漲939點，漲幅3.2%，周線連三紅。

台新投顧指出，台股創高後出現高檔震盪，主要是市場觀望周五美國非農就業數據及最高法院將宣判川普對等關稅，短線觀望氣氛略升。不過台積電（2330）法說前，市場仍偏多預期，大盤高檔維持震盪偏多。台積電將於1月15日舉辦法說，市場樂觀預期，加上輝達Rubin新平台已正式進入量產，市場仍看好台股相關AI供應鏈。

操作上，維持偏多操作，短線有拉回支撐十日線（29,615點）可進場，強勢股延均線多方操握。

市場 台積電 台股

延伸閱讀

台積電好威 去年業績衝新高…今年2奈米產能可望放量

台股大漲小回 法人仍看多…農曆年前向上格局不變

ETN趨勢導航／統一IC設計臺灣N 悍

台股單周大漲逾900點 晶圓龍頭大廠法說替紅包行情加溫

相關新聞

台股大漲小回 法人仍看多…農曆年前向上格局不變

加權指數8日盤中創下歷史新高後，昨（9）日拉回整理，早盤一度跌破30,000點，但跌幅快速收斂，盤中一度翻紅，終場小跌7...

AI火 上市櫃估創三個新高

2025年上市櫃公司營收即將全面揭曉，法人預估受惠AI與半導體需求持續強勁，2025年台股上市櫃公司總營收、獲利及股利發...

上市櫃公司 去年3個破天荒

時序進入二○二五年上市櫃公司營收揭曉的關鍵時刻，法人預估受惠人工智慧（ＡＩ）與半導體需求持續強勁，二○二五年台股上市櫃公...

台股周線連三紅 法人：台積電法說前 大盤高檔維持震盪偏多

加權指數9日下跌71點，收在30,288點，跌幅0.2%，成交量約7,043億元。籌碼面部分，三大法人賣超112.2億元...

美介入委內瑞拉重塑能源與海運版圖 航運股可望受惠

美國對委內瑞拉的強勢介入，恐影響全球能源與海運版圖。野村投信表示，在「美委油貿路徑重組」、「紅海風險未解」、「監管加嚴吸...

就市論勢／散熱、PCB、軍工 逢回布局

台股短線大漲且頻頻刷新歷史高點後昨（9）日小幅回檔，指數小跌71點，跌幅0.24%，指數收在30,288點，依舊站穩3萬點之上；本周台股大漲939點，周線連三紅，漲幅3.2%，平均日均量大增至7,799.57億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。