美介入委內瑞拉重塑能源與海運版圖 航運股可望受惠

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美國委內瑞拉的強勢介入，恐影響全球能源與海運版圖。野村投信表示，在「美委油貿路徑重組」、「紅海風險未解」、「監管加嚴吸收船噸」等多重利多交織下，2026 年航運將在高波動中展現結構性機會，油輪受惠最為明顯，箱船與散裝依情勢輪動。

野村全球航運龍頭息收ETF（00960）經理人張怡琳分析，供應端衝擊首先體現在委內瑞拉出口的「卡油」現象。受美方封鎖與制裁升級影響，委國港口出現船舶滯留與出港中止，PDVSA 被迫削減產量、在岸儲槽及浮動儲油快速逼近滿檔，為避免停機與安全風險，相關場站正調度稀釋劑與儲能空間，顯示短期油輪供應鏈的壓力確實存在。

張怡琳指出，另一方面，美委油貿「解鎖」訊號也已浮現。委內瑞拉將向美國持續輸送受制裁原油，首批規模約 3,000–5,000 萬桶，並將選擇性放鬆部分制裁以利交易與運輸，這意味著原本大量流往亞洲（尤其中國）的貨流，部分將改向美墨灣煉廠，航程拉長、噸英里上升，短期對原油油輪，構成直接利多。先前封鎖形成的在船與岸上高庫存，一旦疏運恢復，將出現集中排程，推升即期船期與現貨運價。

從運價來看，野村投信策略暨行銷企劃處資深副總經理張繼文認為，油輪與成品輪在2026年初維持偏強。超大型油輪日租於 2025 年底至 2026 年初一度逼近每日 13 萬美元，主因包括老齡船隊占比升高、受制裁船退出可用供給，以及紅海—蘇伊士風險導致好望角繞行、航程延長。

張怡琳指出，油輪在 2026 年初具備「強勢延續」的條件，包含地緣干擾、制裁退出可用供給、路徑拉長皆支撐上半年的運價與利用率；但下半年新船交付潮可能抑制漲勢，屆時需觀察 OPEC 出貨節奏與委內瑞拉實際供應恢復。箱船方面，若紅海未快速修復，旺季前的附加費與合約價仍有支撐；若安全快速改善、容量回流，則可能轉為「短期利多、後段回調」。

