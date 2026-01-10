台股大漲小回 法人仍看多…農曆年前向上格局不變

加權指數8日盤中創下歷史新高後，昨（9）日拉回整理，早盤一度跌破30,000點，但跌幅快速收斂，盤中一度翻紅，終場小跌71點，收在30,288點，成交金額7,043.7億元。法人指出，台股農曆年前偏多格局不變，適度「大漲小回」有助緩解指標過熱疑慮，讓籌碼良性換手。

大盤昨天盤中震盪劇烈，早盤最低29,925點，正好來到5日向上跳空缺口附近重要支撐，隨特定買盤進場，終場指數留下長下影線，凸顯跳空缺口具強勁支撐。法人認為，今年以來單日成交金額頻頻達7,000億元附近水準，中長線量能進入新的里程碑，即便短線指標高檔震盪，預料回檔空間有限。

今年來外資買賣超與加權指數

進一步分析昨日早盤台股低點時點火拉升台股翻紅的買盤來源，主要以壽險資金為主，其他還包括市場主力（券商進出據點為富邦總公司、兆豐大同、宏遠館前等）、國家隊（兆豐、華南永昌等證券）、及外資法人（瑞銀、高盛、大摩、法巴等）等，短短70分鐘合計各方買盤斥資銀彈逾160億元，拉抬指數574點。

展望後市，綜合華南投顧董事長呂仁傑、凱基投信投資長歐陽渭棠看法，台股日K線昨日失守5日線後，仍能以長下影線守住30,000點，顯示買盤支撐強勁。

法人分析，短線市場關注下周國安基金例會，有關國安基金是否退場，引發多空論戰；另外，儘管看好台積電成長態勢，是否會因期待過高或利多出盡，影響大盤走勢。

千金股中，因漢唐（2404）跌出，旭隼、亞德客-KY重回千金行列，檔數增為28檔。盤面結構上，除千金股漲多跌少，漲停股中包括南茂、高力、和成、可寧衛、晟田、中揚光、金山電等，清一色都是股本在百億元以下的中小型股，顯示市場資金有「棄大從小」態勢。

籌碼面上，外資昨天賣超84.4億元，連三賣、累計賣超386.3億元；投信賣超47.2億元，連11賣、累計賣超439.7億元；自營商買超19.5億元，轉賣為買。八大公股行庫買超40.6億元，主要買超台積電、緯穎、聯發科、華碩等，其中買超台積電逾1,800張。