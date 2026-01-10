快訊

聯合報社論／民進黨執政十年那些裝滿承諾的櫃子，打開來卻是空的

新竹關西4.0度極端低溫 吳德榮：今晨極寒冷 不排除1月颱生成

台股大漲小回 法人仍看多…農曆年前向上格局不變

經濟日報／ 記者何佩儒魏興中／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

加權指數8日盤中創下歷史新高後，昨（9）日拉回整理，早盤一度跌破30,000點，但跌幅快速收斂，盤中一度翻紅，終場小跌71點，收在30,288點，成交金額7,043.7億元。法人指出，台股農曆年前偏多格局不變，適度「大漲小回」有助緩解指標過熱疑慮，讓籌碼良性換手。

大盤昨天盤中震盪劇烈，早盤最低29,925點，正好來到5日向上跳空缺口附近重要支撐，隨特定買盤進場，終場指數留下長下影線，凸顯跳空缺口具強勁支撐。法人認為，今年以來單日成交金額頻頻達7,000億元附近水準，中長線量能進入新的里程碑，即便短線指標高檔震盪，預料回檔空間有限。

今年來外資買賣超與加權指數
今年來外資買賣超與加權指數

進一步分析昨日早盤台股低點時點火拉升台股翻紅的買盤來源，主要以壽險資金為主，其他還包括市場主力（券商進出據點為富邦總公司、兆豐大同、宏遠館前等）、國家隊（兆豐、華南永昌等證券）、及外資法人（瑞銀、高盛、大摩、法巴等）等，短短70分鐘合計各方買盤斥資銀彈逾160億元，拉抬指數574點。

展望後市，綜合華南投顧董事長呂仁傑、凱基投信投資長歐陽渭棠看法，台股日K線昨日失守5日線後，仍能以長下影線守住30,000點，顯示買盤支撐強勁。

法人分析，短線市場關注下周國安基金例會，有關國安基金是否退場，引發多空論戰；另外，儘管看好台積電成長態勢，是否會因期待過高或利多出盡，影響大盤走勢。

千金股中，因漢唐（2404）跌出，旭隼、亞德客-KY重回千金行列，檔數增為28檔。盤面結構上，除千金股漲多跌少，漲停股中包括南茂、高力、和成、可寧衛、晟田、中揚光、金山電等，清一色都是股本在百億元以下的中小型股，顯示市場資金有「棄大從小」態勢。

籌碼面上，外資昨天賣超84.4億元，連三賣、累計賣超386.3億元；投信賣超47.2億元，連11賣、累計賣超439.7億元；自營商買超19.5億元，轉賣為買。八大公股行庫買超40.6億元，主要買超台積電、緯穎、聯發科、華碩等，其中買超台積電逾1,800張。

台積電 台股

延伸閱讀

2026台股攻3萬5？詹璇依揭法人共識「3萬是地板」：這兩季才是最佳買點

台股破3萬點仍只敢定存！她嘆原生家庭成心魔 網安慰：已贏8成人

台積電下週法說...歷史將重演？專家：像2021最好...但別忘了2023陣痛期

台股3萬點...高股息慘輸市值型！00894奪冠、0052爆紅、主動式ETF襲捲股債市

相關新聞

台股大漲小回 法人仍看多…農曆年前向上格局不變

加權指數8日盤中創下歷史新高後，昨（9）日拉回整理，早盤一度跌破30,000點，但跌幅快速收斂，盤中一度翻紅，終場小跌7...

AI火 上市櫃估創三個新高

2025年上市櫃公司營收即將全面揭曉，法人預估受惠AI與半導體需求持續強勁，2025年台股上市櫃公司總營收、獲利及股利發...

上市櫃公司 去年3個破天荒

時序進入二○二五年上市櫃公司營收揭曉的關鍵時刻，法人預估受惠人工智慧（ＡＩ）與半導體需求持續強勁，二○二五年台股上市櫃公...

就市論勢／散熱、PCB、軍工 逢回布局

台股短線大漲且頻頻刷新歷史高點後昨（9）日小幅回檔，指數小跌71點，跌幅0.24%，指數收在30,288點，依舊站穩3萬點之上；本周台股大漲939點，周線連三紅，漲幅3.2%，平均日均量大增至7,799.57億元。

緯穎目標價 大摩喊5,500

AI機櫃出貨續強，摩根士丹利（大摩）證券最新解析大中華硬體供應鏈GB200／300機櫃出貨量。其中緯穎（6669）具備強...

一周熱門零股／0050、群創 交投重心

台股本周焦點在於輝達、超微在CES展亮麗演出，以及各項經濟數據等多空因素，指數再創歷史新高後上下震盪，投資人藉零股卡位，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。