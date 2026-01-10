快訊

經濟日報／ 郭明玉（PGIM保德信金滿意基金經理人）

盤面分析

台股短線大漲且頻頻刷新歷史高點後昨（9）日小幅回檔，指數小跌71點，跌幅0.24%，指數收在30,288點，依舊站穩3萬點之上；本周台股大漲939點，周線連三紅，漲幅3.2%，平均日均量大增至7,799.57億元。

晶圓龍頭大廠15日將舉辦法說會，市場樂觀預期，且2奈米製程已於2025年第4季如期量產，成為晶圓龍頭大廠首度導入環繞式閘極（GAA）奈米片電晶體之先進節點，預計今年下半年將推出效能強化版N2P，以及導入Super Power Rail（SPR）背面供電的A16製程，鎖定高功耗密度、複雜供電需求的AI與HPC晶片。

投資建議

統計15年來各月台股表現，以1、2月為台股漲勢最強勁的兩個月，平均約有2%的中位數漲幅，且在耶誕與新年假期後法人資金歸隊，搭配月底黃仁勳來台兆元宴等，有利延續多頭氣勢，惟須提防短線正乖離的震盪。

投資上建議趁修正乖離拉回整理時逢低布局，可聚焦晶圓代工相關供應鏈、AI伺服器、電源、散熱、CCL／PCB等電子零組件，以及封測介面與設備、IP、光通訊，非電族群宜鎖定特用化學、軍工、機械零組件、金融保險等。

就市論勢／散熱、PCB、軍工 逢回布局

