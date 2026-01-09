ETN趨勢導航／統一IC設計臺灣N 悍

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股受惠美股反彈創高，加上台積電（2330）法說行情提前發動，本周以急行軍方式最高攻抵30,593點，續寫歷史新高，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，統一IC設計臺灣N（020031）勁揚4.46%拔得頭籌。

追蹤台股標的為主的21檔ETN中，有18檔繳出正報酬，六檔打敗兩市大盤，以統一IC設計臺灣N單周上漲4.46%登上冠軍寶座，元大IC設計N、元大上櫃ESG成長N分居二、三，單周漲幅各為4.01%、3.85%。

