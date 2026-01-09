ETN趨勢導航／統一IC設計臺灣N 悍
台股受惠美股反彈創高，加上台積電（2330）法說行情提前發動，本周以急行軍方式最高攻抵30,593點，續寫歷史新高，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，統一IC設計臺灣N（020031）勁揚4.46%拔得頭籌。
追蹤台股標的為主的21檔ETN中，有18檔繳出正報酬，六檔打敗兩市大盤，以統一IC設計臺灣N單周上漲4.46%登上冠軍寶座，元大IC設計N、元大上櫃ESG成長N分居二、三，單周漲幅各為4.01%、3.85%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言