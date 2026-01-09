快訊

聯合報社論／民進黨執政十年那些裝滿承諾的櫃子，打開來卻是空的

新竹關西4.0度極端低溫 吳德榮：今晨極寒冷 不排除1月颱生成

一周熱門零股／0050、群創 交投重心

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在於輝達、超微在CES展亮麗演出，以及各項經濟數據等多空因素，指數再創歷史新高後上下震盪，投資人藉零股卡位，其中群創（3481）等大型權值股為交投重心。

市場專家指出，觀察黃仁勳此次CES演講並未展示太多新東西和釋出新訊息，內容可以觀察出AI發展開始從訓練轉向實際應用場景，包括企業多模態生成式AI模型運用，專注地端模型和開源AI生態發展，以及物理世界AI，像是自動駕駛、機器人、工業元宇宙將是輝達下一波發展策略重心，相關內容將左右台股零股投資人的選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、群創、台積電、華邦電、鴻海、國泰永續高股息、力積電、旺宏、元大高股息、友達，十檔標的交易量從3,111萬至604萬股，較上周增溫。

法人表示，近期美國數據顯示，失業情況於政府關門結束後有暫時趨穩跡象，降息預期修正推升公債殖利率，但長期來看美國就業市場仍是在放緩階段，應有助支持聯準會進一步降息，此外投資機構上調美光評等訊息提振市場情緒，半導體類股回神，有助增添市場對AI前景信心，相關變化將是台股、零股市場未來多空焦點。

