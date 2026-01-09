興櫃一周回顧／益芯科勁揚25% 居冠
觀察近一周350家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均下跌0.6%，下跌家數略多於上漲家數，其中半導體股益芯科（7707）以逾兩成周漲幅成為興櫃漲幅王。
本周漲幅超過一成檔數較前一周減少降至21檔，以產業分布觀察，科技股入列五檔、三檔是生技醫療股，另外兩檔分別是電機機械及文化創意股。
本周漲幅前十強依序為半導體股益芯科25.1%、新藥開發股麗寶新藥23.3%、工業級快閃記憶體模組股英柏得23.2%、環保工程股日高19.09%、電池供應鏈佐茂18.7%、智慧醫療創新與應用解決方案商宏碁智醫17.5%、電子零組件股長廣16.6%、免疫治療抗癌生物新藥股漢康-KY漲16.3%、文創股百聿數碼16.09%、資料儲存控制IC智微16.04%。
