緯穎目標價 大摩喊5,500

AI機櫃出貨續強，摩根士丹利（大摩）證券最新解析大中華硬體供應鏈GB200／300機櫃出貨量。其中緯穎（6669）具備強勁的AI與非AI伺服器專案支撐，大摩再度調升目標價至5,500元、評等維持「優於大盤」。

大摩針對大中華科技硬體產業GB200／300NVL72機櫃出貨狀況指出，預估2025年全年GB200／300機櫃出貨量約2.9萬櫃；其中2025年12月出貨量約5,900櫃，月增約8%。

分別來看，廣達2025年12月出貨約1,600至1,700櫃GB200／300機櫃，全年出貨量約6,100櫃；緯創12月出貨約800至900櫃，全年約5,700櫃。若加計緯穎，緯創集團全年出貨量約6,300櫃，略高於廣達。此外，鴻海2025年12月出貨約2,800櫃GB200機櫃，全年出貨量約14,700櫃。

展望2026年，大摩指出，機櫃出貨量仍具不確定性，短期難以精準預測。不過，若假設約200萬顆Blackwell晶片庫存延續下來，預期2026年整體機櫃出貨量有機會落在7萬至8萬櫃水準。

在GPU ODM廠商評比方面，大摩偏好依序為：緯創、鴻海、廣達。不過，惟需留意的是，實際交付至終端客戶的機櫃數量，可能低於上述估計，主因統計數字已包含緯創L10計算模組換算之等效機櫃數量，尚未納入L11機櫃組裝與測試所需時間。

值得注意的是，大摩調升最新緯穎目標價由5,160升至5,500元，調幅6.6%，維持「優於大盤」。根據大摩調查顯示，緯穎一般型伺服器需求表現優於預期，今年來自兩大超大規模客戶，包括微軟與Meta的訂單動能可望續強。大摩看好，此趨勢有機會延續至2027年，因此上調2026至2027年來自微軟與Meta的營收貢獻預估，調升幅度約15%至30%。