快訊

聯合報社論／民進黨執政十年那些裝滿承諾的櫃子，打開來卻是空的

新竹關西4.0度極端低溫 吳德榮：今晨極寒冷 不排除1月颱生成

緯穎目標價 大摩喊5,500

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

AI機櫃出貨續強，摩根士丹利（大摩）證券最新解析大中華硬體供應鏈GB200／300機櫃出貨量。其中緯穎（6669）具備強勁的AI與非AI伺服器專案支撐，大摩再度調升目標價至5,500元、評等維持「優於大盤」。

大摩針對大中華科技硬體產業GB200／300NVL72機櫃出貨狀況指出，預估2025年全年GB200／300機櫃出貨量約2.9萬櫃；其中2025年12月出貨量約5,900櫃，月增約8%。

分別來看，廣達2025年12月出貨約1,600至1,700櫃GB200／300機櫃，全年出貨量約6,100櫃；緯創12月出貨約800至900櫃，全年約5,700櫃。若加計緯穎，緯創集團全年出貨量約6,300櫃，略高於廣達。此外，鴻海2025年12月出貨約2,800櫃GB200機櫃，全年出貨量約14,700櫃。

展望2026年，大摩指出，機櫃出貨量仍具不確定性，短期難以精準預測。不過，若假設約200萬顆Blackwell晶片庫存延續下來，預期2026年整體機櫃出貨量有機會落在7萬至8萬櫃水準。　

在GPU ODM廠商評比方面，大摩偏好依序為：緯創、鴻海、廣達。不過，惟需留意的是，實際交付至終端客戶的機櫃數量，可能低於上述估計，主因統計數字已包含緯創L10計算模組換算之等效機櫃數量，尚未納入L11機櫃組裝與測試所需時間。

值得注意的是，大摩調升最新緯穎目標價由5,160升至5,500元，調幅6.6%，維持「優於大盤」。根據大摩調查顯示，緯穎一般型伺服器需求表現優於預期，今年來自兩大超大規模客戶，包括微軟與Meta的訂單動能可望續強。大摩看好，此趨勢有機會延續至2027年，因此上調2026至2027年來自微軟與Meta的營收貢獻預估，調升幅度約15%至30%。

延伸閱讀

AI伺服器拉貨潮噴發 緯創、鴻海、廣達「出貨激戰」數據曝光

EPS賺275元股價卻崩400點？緯穎法說變法會…兇手竟是「這數字」創歷史新低

緯穎去年EPS 275.06元

緯穎、奇鋐 四檔放電

相關新聞

台股大漲小回 法人仍看多…農曆年前向上格局不變

加權指數8日盤中創下歷史新高後，昨（9）日拉回整理，早盤一度跌破30,000點，但跌幅快速收斂，盤中一度翻紅，終場小跌7...

AI火 上市櫃估創三個新高

2025年上市櫃公司營收即將全面揭曉，法人預估受惠AI與半導體需求持續強勁，2025年台股上市櫃公司總營收、獲利及股利發...

上市櫃公司 去年3個破天荒

時序進入二○二五年上市櫃公司營收揭曉的關鍵時刻，法人預估受惠人工智慧（ＡＩ）與半導體需求持續強勁，二○二五年台股上市櫃公...

就市論勢／散熱、PCB、軍工 逢回布局

台股短線大漲且頻頻刷新歷史高點後昨（9）日小幅回檔，指數小跌71點，跌幅0.24%，指數收在30,288點，依舊站穩3萬點之上；本周台股大漲939點，周線連三紅，漲幅3.2%，平均日均量大增至7,799.57億元。

緯穎目標價 大摩喊5,500

AI機櫃出貨續強，摩根士丹利（大摩）證券最新解析大中華硬體供應鏈GB200／300機櫃出貨量。其中緯穎（6669）具備強...

一周熱門零股／0050、群創 交投重心

台股本周焦點在於輝達、超微在CES展亮麗演出，以及各項經濟數據等多空因素，指數再創歷史新高後上下震盪，投資人藉零股卡位，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。