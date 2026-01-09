外資賣超台股84億元 調節0050與台積電

台股今天跌71.59點，收在30288.96點，成交值新台幣6763.08億元。三大法人合計賣超112.22億元，其中外資已連3天賣超，而元大台灣50（0050）為外資單日賣超榜首，台積電也遭調節逾1.1萬張。

觀察三大法人籌碼動向，自營商買超19.48億元，投信賣超47.28億元，外資及陸資賣超84.42億元。

根據台灣證券交易所資料，外資賣超前5名中，元大台灣50以2萬9010張居冠，其次為友達1萬9872張，其餘依序為中鋼、南亞、台積電。

外資買超前5名中，可寧衛4萬6884張居冠，其次為復華富時不動產（00712）4萬5773張，其餘依序為聯電、期街口布蘭特正2（00715L）、旺宏。

台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，台股今天回測30000點關卡後，盤中一度翻紅，終場仍成功守在30000點之上，並留長下影線，顯示30000點關卡具備支撐力道，行情還是維持健康格局。

黃文清指出，下週台積電將舉辦法說會，若法說會釋出正向訊息，將有助台股指數表現，本月台股仍有機會維持高檔行情。