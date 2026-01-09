上市市值本周增胖3.22%達98.69兆元 電器電纜補漲近7%最猛

據臺灣證券交易所統計，1月9日發行量加權股價指數收盤為30,288.96點，較上周(1月2日)的29,349.81點上漲939.15點，漲幅約為3.2%，台灣50指數收盤為27,523.75點，較上周的26,496.8點上漲1,026.95點，漲幅約為3.88%，寶島股價指數收盤為33,743.18點，較上周的32,755.41點上漲987.77點，漲幅約為3.02%。

1月9日全體上市公司市場總值為新台幣98兆6,906.19億元，較上周(1月2日)市值95兆6,121.23億元增加3兆784.96億元，增幅約為3.22%。

產業別指數方面，漲幅以電器電纜類指數上漲6.87%為最大，跌幅以電腦及周邊設備類指數下跌2.51%為最大，未含金融類指數上漲908.50點，漲幅約為3.5%，未含電子類指數上漲192.54點，漲幅約為0.99%，未含金融電子類指數上漲199.06點，漲幅約為1.48%。

本周集中交易市場總成交金額為3兆8,997.87億元，全體上市股票成交金額為3兆6,109.77億元，股票成交量周轉率為4.61%，各產業上市股票交易情形如下。

成交金額前三名為：第一名半導體類1兆6,304.65億元，占全體上市股票交易金額45.15%。第二名電子零組件類5,475.29億元，占15.16%。第三名，電腦及周邊設備類3,093.16億元，占8.57%。

成交量周轉率前三名產業為：第一名綠能環保類27.21%。第二名光電類21.47%。第三名半導體類14.05%。

累計今年年初開盤迄今共6個交易日，集中市場總成交金額為4兆5,695.69億元，市場日平均成交金額為7,615.95億元，股票成交量周轉率為5.37%，股票日平均成交量周轉率為0.90%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)