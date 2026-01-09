台股本週大漲939點 上市公司總市值直逼百兆元
2026年台股開年氣勢旺，本週大漲939.15點或3.2%，史上首度衝破3萬點大關，週五集中市場指數以30288.96作收。根據台灣證券交易所統計，上市公司總市值升抵新台幣98兆6906億元，較上週大增約3.07兆元。
6日台股攻上收盤歷史高點30576.30點，上市公司總市值一度升抵99.62兆元，直逼百兆元大關，並且擠下法國股市，台股躍居全球市值第7大。
產業別指數表現方面，本週以電器電纜類指數上漲6.87%，漲幅最大，跌幅最大則是電腦及週邊設備類指數下跌2.51%。其他未含金融類指數上漲908.5點，漲幅約3.5%，未含電子類指數上漲192.54點，漲幅約0.99%，未含金融電子類指數上漲199.06點，漲幅約1.48%。
本週全體上市股票成交金額3兆6109億元，股票成交量週轉率4.61%。
成交金額前3名產業為半導體類1兆6304億元，占全體上市股票交易金額比重45.15%，電子零組件類5475.29億元，占比15.16%，電腦及週邊設備類3093.16億元，占比8.57%。
本週成交量週轉率前3名產業分別為綠能環保類27.21%、光電類21.47%，以及半導體類14.05%。
累計今年初開盤迄今共6個交易日，集中市場總成交金額4兆5695億元，市場日平均成交金額7615.95億元，股票成交量週轉率5.37%，股票日平均成交量週轉率為0.90%。
