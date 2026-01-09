EPS賺275元股價卻崩400點？緯穎法說變法會…兇手竟是「這數字」創歷史新低

不用猜了！獲利飆升卻被抛售 來看緯穎大跌原因

AI伺服器代工大廠緯穎（6669）公布2025年營收年增163.7%，稅後淨利賺了511億元、年增124.4%、每股盈餘275元的好成績之後，隔天股價卻一度跌停，收盤狂跌410元、跌幅近9％。投資人都想問：緯穎到底是怎麼一回事？

直接告訴投資人答案：「營運三率」下降惹的禍。

先觀察緯穎過去兩年的毛利率變化，2024年第1季的毛利率還有11％，後來就一路下滑，一直到2025年第2季的8.58％最低點，接下來第3季的毛利率回升到8.82％，終於擺脫了這段期間毛利率下降的趨勢，加上第4季的每月營收持續以年增100％以上的速度成長。

衝著毛利率回升、營收大漲、訂單又接不完的營運狀況，在內資、外資、主動式及市值型ETF經理人一片看好、大買的情況下，緯穎的股價當然也就在去年第4季至今大漲了47％（從3300元漲到最高價4650元）。

毛利率下滑太多

然而，就因為這個「然而」：緯穎剛剛公布的去年第4季毛利率不僅再次呈現下滑情形，而且一舉跌破「8」的大關，和前一季比起來減少了1.6個百分點，來到7.2％的歷史低點。

如果是台積電這種動輒有59％、60％毛利率水準的先進製程晶圓大廠，毛利率一季減少個1～2個百分點還無關痛癢，可是對於AI伺服器代工業全年大約只有7～8％的毛利率而言，降幅可是高達18％、將近2成這麼多耶！

「營運三率」很重要

而且令內資、外資擔心的是緯穎不只是毛利率下滑，包括營業利益率、稅後淨利率（觀察營運狀況的三大指標）也都呈現下滑的情形。雖然公司已經有預告這是因為產品組合變動的因素，但是因為下降的幅度太大，所以才會先殺持股再說。

其實也不只是緯穎，當投資人享受其他包括緯創、廣達、鴻海等AI伺服器代工廠營收大成長、股價回升之際，也要持續注意這些個股獲得大訂單之後的這營運三大指標的數值，是否能維持穩定的水準，這樣才能在波濤洶湧的股海中長久獲利。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。