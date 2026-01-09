凱基證券五度蟬聯幸福企業獎 打造幸福職場再獲肯定

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券連續五年榮獲幸福企業獎，由中華民國全國商業總會理事長許舒博(左)頒獎，凱基證券人力資源部主管詹明叡代表領獎。凱基證／提供
凱基證券深耕幸福職場備受肯定，今年再度榮獲1111人力銀行幸福企業獎「金融管顧類」金獎殊榮，寫下連續五年獲獎的里程碑，展現凱基證券對於員工福祉的重視。凱基證券本次獲獎，係從4,000多家企業中脫穎而出，彰顯致力打造身心富足、財富與職涯並進的職場環境，已深受金融專業人才肯定，成為心目中最嚮往的幸福企業。

凱基證券以「身體健康」、「心理健康」及「財務健康」三大面向為主軸，積極推動多元計畫與措施，提升員工幸福感，營造優質工作環境及完善福利。在推動「身體健康」面向，公司提供優於法規的健檢制度，守護員工健康；照護「心理健康」方面，加強推廣員工協助方案（EAP），支持多元議題，提供心理及法律諮詢服務；而強化「財務健康」方面，則持續透過員工福利信託計畫，鼓勵同仁參與公司經營績效成果，增進財務保障與歸屬感。

作為幸福企業的領導者，凱基證券不僅建立重視員工的文化，同時積極落實永續發展。在同仁職涯發展中，凱基證券提供多元學習資源與完善的升遷制度，鼓勵人才於集團內流動，實現人才永續，2025年也再度榮獲台北市「中高齡者暨高齡者」友善企業認證，展現青銀共融的友善職場文化；另外員工餐廳亦推動綠色飲食，採用有機友善食材，藉此提高員工重視環境永續、節能減碳的環保意識。同時，凱基證券深知人才是企業的根基，除推動儲備幹部計畫外，也鼓勵資深員工持續貢獻所長及經驗傳承，打造跨世代共融文化與協同合作能力。

隨著企業社會責任與員工幸福議題的重要性日益提升，企業更需落實推動幸福職場文化，凱基證券將持續凝聚員工向心力，全方位照護員工提升同仁幸福感，打造共榮友善的優質職場，實現企業的永續價值。

凱基證 職場 永續

