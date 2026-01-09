快訊

台中七期豪宅虐殺案…狠以「十大酷刑」虐死人 男「抄佛經」無效判無期

夫深夜赴鄉間道路蒐證…揪妻子與鄰居車震挨告無罪 判決理由曝

美國為何偏要搶格陵蘭？看川普「唐羅主義」下的北極擴張

藥廠搶攻美國商機 這檔生技股休息後再現漲勢

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

生醫族群近日部分個股出現漲勢，值得注意的是台廠各自切入美國市場，連拉三根漲停板的神隆（1789）9日上漲約3%，益得（6461）則在股價休息幾天後再度大漲，收21.4元，漲幅逾9%。

益得董事會近日剛通過一項最新美國授權合作案，將針對一項仍在開發中的學名藥，與國際知名藥廠簽署美國市場銷售合作，未來藥品上市後，可搶攻每年15億美元（約新台幣470億元）商機。

益得生技為健喬（4114）轉投資口服吸入與鼻用藥品公司，新任總經理Chawla Manish指出，益得專注研發生產定量噴霧吸入劑（MDI）、鼻噴劑（Nasal Spray）及乾粉吸入劑（DPI）等藥品，用於治療呼吸道等肺部疾病。

益得現已有Duasma、Synvent、Synbufo三支MDI產品在國內上市，且分別在菲律賓、印尼、柬埔寨、馬來新亞、泰國、緬甸、東南亞、蒙古和哥斯大黎加等國家銷售。

受此消息激勵，益得自去年12月31日起連續拉出三根漲停板，股價休息整理三天後，9日又再度大漲超過9%，收21.4元。

神隆也因取得多發性硬化症治療藥物Glatiramer AcetateInjection美國製劑藥證，帶動股價大漲，波段漲幅逾36%，今收23.4元，漲幅3.08%，爆出逾1.8萬張成交量。

美國國家多發性硬化症協會（National MS Society）最新研究估計，美國即有近100萬患者。神隆表示，這項藥物預計今年第2季透過銷售夥伴在美國開賣，將可搶攻每年7.1億美元（約新台幣223億元）藥物市場商機。

美國 新台幣

延伸閱讀

200元就抽獎！台北有購嗨破20億 再抽美國來回機票

川普喊軍費增5成、由關稅支付 但實際上關稅收入不夠付

美軍若入侵 丹麥沿用1952年「立即開火」軍規仍有效

川普團隊擬全面掌控委國石油數年 目標油價每桶降至50元

相關新聞

EPS賺275元股價卻崩400點？緯穎法說變法會…兇手竟是「這數字」創歷史新低

不用猜了！獲利飆升卻被抛售 來看緯穎大跌原因 AI伺服器代工大廠緯穎（6669）公布2025年營收年增163.7%，稅後淨利賺了511億元、年增124.4%、每股盈餘275元的好成績之後，隔天股

2026台股攻3萬5？詹璇依揭法人共識「3萬是地板」：這兩季才是最佳買點

財經主持人詹璇依在節目中表示，隨2025年正式結束，市場開始聚焦2026年台股與美股的最新展望。她指出，近期最常被投資人詢問的問題是「現在這個位置還能不能投資，會不會已經太高」，而這樣的疑問，其實在一

AI泡沫要爆了？專家搖頭「不只台積電在賺」：看好6檔供應鏈黑馬吃紅利

自2023年NVIDIA引爆AI浪潮以來，生成式AI已連續三年成為全球股市核心主題，帶動台灣半導體供應鏈表現優於全球。 市場雖關注2026年成長是否趨緩，但從產業需求與資本支出結構來看，AI仍處於中

台積電1,700元附近糾結 分析師直言法說會前大漲不易「建議這樣買」

台股9日高低點震盪達574點，主要是看台積電（2330）的臉色，到底台積電法說會行情還有沒有？買點在那裡？證券分析師直言...

台積電下週法說...歷史將重演？專家：像2021最好...但別忘了2023陣痛期

當市場還在爭論美股何時止跌、傳產何時回溫時，內行人的目光早已鎖定在2026年1月15日，那是台積電即將召開法說會的日子。這不禁讓人想起2021年那場徹底改變台股結構的「傳奇元月」。

三大法人本周反手賣超近447億元！台股仍漲939點、周線連3紅

台股9日劇烈震盪。台積電（2330）開低走高、一度叩關1,700元，加上記憶體族群遭處置、注意措施夾擊，陷入震盪，大盤盤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。