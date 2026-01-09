藥廠搶攻美國商機 這檔生技股休息後再現漲勢

生醫族群近日部分個股出現漲勢，值得注意的是台廠各自切入美國市場，連拉三根漲停板的神隆（1789）9日上漲約3%，益得（6461）則在股價休息幾天後再度大漲，收21.4元，漲幅逾9%。

益得董事會近日剛通過一項最新美國授權合作案，將針對一項仍在開發中的學名藥，與國際知名藥廠簽署美國市場銷售合作，未來藥品上市後，可搶攻每年15億美元（約新台幣470億元）商機。

益得生技為健喬（4114）轉投資口服吸入與鼻用藥品公司，新任總經理Chawla Manish指出，益得專注研發生產定量噴霧吸入劑（MDI）、鼻噴劑（Nasal Spray）及乾粉吸入劑（DPI）等藥品，用於治療呼吸道等肺部疾病。

益得現已有Duasma、Synvent、Synbufo三支MDI產品在國內上市，且分別在菲律賓、印尼、柬埔寨、馬來新亞、泰國、緬甸、東南亞、蒙古和哥斯大黎加等國家銷售。

受此消息激勵，益得自去年12月31日起連續拉出三根漲停板，股價休息整理三天後，9日又再度大漲超過9%，收21.4元。

神隆也因取得多發性硬化症治療藥物Glatiramer AcetateInjection美國製劑藥證，帶動股價大漲，波段漲幅逾36%，今收23.4元，漲幅3.08%，爆出逾1.8萬張成交量。

美國國家多發性硬化症協會（National MS Society）最新研究估計，美國即有近100萬患者。神隆表示，這項藥物預計今年第2季透過銷售夥伴在美國開賣，將可搶攻每年7.1億美元（約新台幣223億元）藥物市場商機。