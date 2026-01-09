三大法人本周反手賣超近447億元！台股仍漲939點、周線連3紅

台股9日劇烈震盪。台積電（2330）開低走高、一度叩關1,700元，加上記憶體族群遭處置、注意措施夾擊，陷入震盪，大盤盤中指數高低差逼近575點，終場則下跌71.59點、收30,288.96點，成交值縮減至6,763.08億元。三大法人續賣超98.08億元。

統計三大法人9日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超68.78億元，投信賣超48.79億元；自營商回補買超（合計）19.48億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.76億元、自營商（避險）買超22.24億元。

若以周線來看，大盤本周仍大漲939.15點、漲幅3.2%，周線連3紅，但三大法人卻累計賣超446.86億元，外資單周賣超高達418.68億元，顯示指數強勢背後，法人態度持續保守。

盤面上，台積電今日開低20元、以1,665元開出，盤中一度翻紅並觸及1,700元整數關卡，但追價意願有限。台積電盤後公布2025年12月合併營收約3,350億元，月減2.5%、年增20.4%，創歷年同期新高；全年營收約3.8兆元、年增31.6%，寫歷史新頁。法人指出，第4季美元營收表現可望優於財測，基本面仍具支撐。

值得注意的是，儘管權值股高檔震盪，盤面資金卻明顯轉向中小型題材股。統計今日漲停或接近漲停個股達39檔，電子股仍居主流，但重心轉向PCB、封測、IC設計與測試介面等次族群，如華通（2313）、南茂（8150）、尖點（8021）、創惟（6104）、祥碩（5269）、穎崴（6515）等，呈現規格升級與供應鏈擴散走勢。

同時，低基期補漲特徵鮮明，多檔個股周漲幅已達兩至三成，但股價位階仍不高，吸引短線資金進場。此外，環保、機械、建材與材料族群同步冒頭，顯示資金並未單押電子，而是維持較高風險偏好，積極尋找下一波主流。

整體來看，在外資持續調節、權值股震盪之際，台股短線走勢恐仍偏向區間整理；後續觀察重點在於台積電能否重新站穩1,700元，以及低基期題材股是否能補量續強，將左右資金輪動能否延續。