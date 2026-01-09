奧義賽博將登創新板 將以併購擴大規模、鎖定亞太高攻擊量市場

台灣AI原生資安業者奧義賽博-KY（7823）將於12日舉行創新板上市前業績發表會。全球資安威脅持續升溫、企業加速導入生成式AI的背景下，奧義以高度自動化的AI偵測技術、完整產品布局與深耕在地威脅情資的優勢，逐步建立差異化競爭門檻，成為台灣少數具備國際級實績的資安科技公司。

受惠資安觀念漸受重視，該公司營運動能湧現，2025年全年營收3.69億元，年增22.7%。2023年營收3.04億元，營業利益4,227.7萬元，歸屬母公司淨利193萬元，每股純益2.1元；2024年營收3億元，營業虧損1,688.3萬元，歸屬母公司淨損86.9萬元，每股淨損0.1元。主要是為擴大營運規模而增加營業成本及費用投入，在規模尚未達到經濟效益下，出現暫時虧損。

奧義賽博董事長吳明蔚表示，公司長期專注於自動化攻擊偵測、威脅分析與攻擊面管理，是目前台灣唯一具備自主研發能力，並成功商業化的AI資安軟體商。奧義很早就決定以自動化、AI取代高度仰賴人工判斷的傳統資安流程，透過視覺化態勢管理介面與即時攻擊面監測，協助企業在攻擊發生前即掌握潛在風險。

他表示，未來股票掛牌後有足夠資金，主要用以進行併購資安服務業，讓奧義的產品可順利拓展到各類市場。

產品布局方面，奧義以「XCockpit自動化威脅曝險管理平台」為核心，整合EDR（端點偵測與回應）、IASM（身分衝擊分析）與EASM（外部攻擊面管理）三大模組，提供一站式的全攻擊面防護。此外，奧義進一步透過以AI Agent為核心的自研資安防禦平台-CyCraft AI Agent Suite，模擬駭客實際攻擊路徑並自動化案件處理流程，強化企業在資安事件中的反應效率。

隨著生成式AI快速滲透企業應用，奧義亦切入生成式AI安全防護，推出 XecGuard AI防火牆，可在不修改模型架構下，有效阻擋提示詞注入與越獄攻擊。實測顯示，XecGuard可使模型整體安全防禦分數平均提升近兩成，針對特定攻擊型態的防禦力提升幅度更逾三成，補足當前LLM生態系中仍待成熟的資安缺口。

奧義目前累積超過300家客戶，涵蓋半導體、金融、製造、運輸、電商與公部門等高資訊依賴產業。在資安人力供需比約1：4，且多數資安事件源自人為錯誤的市場現況下，企業對「高自動化、低人力依賴」的解決方案需求日益明確，成為奧義平台黏著度的重要來源。同時，公司亦透過代理與經銷模式穩健擴展市場，並已成功切入日本及東南亞，與NTT-AT、日立等日系夥伴建立合作關係。