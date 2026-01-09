快訊

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

奧義賽博將登創新板 將以併購擴大規模、鎖定亞太高攻擊量市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
奧義賽博董事長吳明蔚。奧義賽博／提供
奧義賽博董事長吳明蔚。奧義賽博／提供

台灣AI原生資安業者奧義賽博-KY（7823）將於12日舉行創新板上市前業績發表會。全球資安威脅持續升溫、企業加速導入生成式AI的背景下，奧義以高度自動化的AI偵測技術、完整產品布局與深耕在地威脅情資的優勢，逐步建立差異化競爭門檻，成為台灣少數具備國際級實績的資安科技公司。

受惠資安觀念漸受重視，該公司營運動能湧現，2025年全年營收3.69億元，年增22.7%。2023年營收3.04億元，營業利益4,227.7萬元，歸屬母公司淨利193萬元，每股純益2.1元；2024年營收3億元，營業虧損1,688.3萬元，歸屬母公司淨損86.9萬元，每股淨損0.1元。主要是為擴大營運規模而增加營業成本及費用投入，在規模尚未達到經濟效益下，出現暫時虧損。

奧義賽博董事長吳明蔚表示，公司長期專注於自動化攻擊偵測、威脅分析與攻擊面管理，是目前台灣唯一具備自主研發能力，並成功商業化的AI資安軟體商。奧義很早就決定以自動化、AI取代高度仰賴人工判斷的傳統資安流程，透過視覺化態勢管理介面與即時攻擊面監測，協助企業在攻擊發生前即掌握潛在風險。

他表示，未來股票掛牌後有足夠資金，主要用以進行併購資安服務業，讓奧義的產品可順利拓展到各類市場。

產品布局方面，奧義以「XCockpit自動化威脅曝險管理平台」為核心，整合EDR（端點偵測與回應）、IASM（身分衝擊分析）與EASM（外部攻擊面管理）三大模組，提供一站式的全攻擊面防護。此外，奧義進一步透過以AI Agent為核心的自研資安防禦平台-CyCraft AI Agent Suite，模擬駭客實際攻擊路徑並自動化案件處理流程，強化企業在資安事件中的反應效率。

隨著生成式AI快速滲透企業應用，奧義亦切入生成式AI安全防護，推出 XecGuard AI防火牆，可在不修改模型架構下，有效阻擋提示詞注入與越獄攻擊。實測顯示，XecGuard可使模型整體安全防禦分數平均提升近兩成，針對特定攻擊型態的防禦力提升幅度更逾三成，補足當前LLM生態系中仍待成熟的資安缺口。

奧義目前累積超過300家客戶，涵蓋半導體、金融、製造、運輸、電商與公部門等高資訊依賴產業。在資安人力供需比約1：4，且多數資安事件源自人為錯誤的市場現況下，企業對「高自動化、低人力依賴」的解決方案需求日益明確，成為奧義平台黏著度的重要來源。同時，公司亦透過代理與經銷模式穩健擴展市場，並已成功切入日本及東南亞，與NTT-AT、日立等日系夥伴建立合作關係。

資安 AI

延伸閱讀

檢討1219北捷傷人事件 鄭麗君：各單位應重新檢視應變、指揮體系

2026台灣燈會模型搶先亮相 小提燈「喔熊馬抵嘉」吸睛

康和證券集團擴大 ISO 27001:2022驗證範圍 集團資安治理創新猷

獨／知名房仲勾結保全盜賣個資...「小白機」資料2億筆 聲押禁見

相關新聞

2026台股攻3萬5？詹璇依揭法人共識「3萬是地板」：這兩季才是最佳買點

財經主持人詹璇依在節目中表示，隨2025年正式結束，市場開始聚焦2026年台股與美股的最新展望。她指出，近期最常被投資人詢問的問題是「現在這個位置還能不能投資，會不會已經太高」，而這樣的疑問，其實在一

AI泡沫要爆了？專家搖頭「不只台積電在賺」：看好6檔供應鏈黑馬吃紅利

自2023年NVIDIA引爆AI浪潮以來，生成式AI已連續三年成為全球股市核心主題，帶動台灣半導體供應鏈表現優於全球。 市場雖關注2026年成長是否趨緩，但從產業需求與資本支出結構來看，AI仍處於中

台積電1,700元附近糾結 分析師直言法說會前大漲不易「建議這樣買」

台股9日高低點震盪達574點，主要是看台積電（2330）的臉色，到底台積電法說會行情還有沒有？買點在那裡？證券分析師直言...

台積電下週法說...歷史將重演？專家：像2021最好...但別忘了2023陣痛期

當市場還在爭論美股何時止跌、傳產何時回溫時，內行人的目光早已鎖定在2026年1月15日，那是台積電即將召開法說會的日子。這不禁讓人想起2021年那場徹底改變台股結構的「傳奇元月」。

三大法人本周反手賣超近447億元！台股仍漲939點、周線連3紅

台股9日劇烈震盪。台積電（2330）開低走高、一度叩關1,700元，加上記憶體族群遭處置、注意措施夾擊，陷入震盪，大盤盤...

華電網營收／12月14.1億元創新高 股價亮燈鎖死

華電網（6163）9日股價跳空開高，盤中雖一度受大盤影響，回檔至平盤附近，但大盤一回穩股價便一飛沖天，直奔漲停，收盤價5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。