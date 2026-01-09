快訊

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

華電網營收／12月14.1億元創新高 股價亮燈鎖死

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

華電網（6163）9日股價跳空開高，盤中雖一度受大盤影響，回檔至平盤附近，但大盤一回穩股價便一飛沖天，直奔漲停，收盤價59.7元，上漲5.4元，漲幅9.94%，成交量19,141張，即將衝擊前高價位62.6元。華電網盤後公告12月營收，創下歷史新高。法人看好其轉型成功後，有望拿下更多政府標案，帶動獲利成長。

華電網今日公告12月營收14.13億元，月增193.2%，年增43.2%，由於政府標案大多在年底認列，因此12月通常都是全年營收高峰。公司日前於法說會上表示，去年至12/15已拿下78億元的標案金額，較前年成長近五倍，平均單件標案金額成長近七倍，一方面是政府有意將大型整合標案直接統包給單一廠商，另一方面則是公司努力提升整合能力，因此才能夠拿下大型標案。

法人表示，政府近年正積極強化國家防衛能力，尤其是資安基礎建設及資通電防護，更是政府關注重點，預算金額持續提升，因此法人預估華電網標案金額將逐年增加，且在規模經濟效益下，獲利有望快速成長。

華電網 營收

延伸閱讀

TPBL／中信特攻12月奪5勝1敗 謝亞軒、馬可包辦兩大獎項  

雷虎搶美國無人載具商機

長榮航太、中光電 權證四檔俏

台東跨年晚會標案引討論 縣府強調依法辦理、活動成果亮眼

相關新聞

2026台股攻3萬5？詹璇依揭法人共識「3萬是地板」：這兩季才是最佳買點

財經主持人詹璇依在節目中表示，隨2025年正式結束，市場開始聚焦2026年台股與美股的最新展望。她指出，近期最常被投資人詢問的問題是「現在這個位置還能不能投資，會不會已經太高」，而這樣的疑問，其實在一

AI泡沫要爆了？專家搖頭「不只台積電在賺」：看好6檔供應鏈黑馬吃紅利

自2023年NVIDIA引爆AI浪潮以來，生成式AI已連續三年成為全球股市核心主題，帶動台灣半導體供應鏈表現優於全球。 市場雖關注2026年成長是否趨緩，但從產業需求與資本支出結構來看，AI仍處於中

台積電1,700元附近糾結 分析師直言法說會前大漲不易「建議這樣買」

台股9日高低點震盪達574點，主要是看台積電（2330）的臉色，到底台積電法說會行情還有沒有？買點在那裡？證券分析師直言...

台積電下週法說...歷史將重演？專家：像2021最好...但別忘了2023陣痛期

當市場還在爭論美股何時止跌、傳產何時回溫時，內行人的目光早已鎖定在2026年1月15日，那是台積電即將召開法說會的日子。這不禁讓人想起2021年那場徹底改變台股結構的「傳奇元月」。

三大法人本周反手賣超近447億元！台股仍漲939點、周線連3紅

台股9日劇烈震盪。台積電（2330）開低走高、一度叩關1,700元，加上記憶體族群遭處置、注意措施夾擊，陷入震盪，大盤盤...

華電網營收／12月14.1億元創新高 股價亮燈鎖死

華電網（6163）9日股價跳空開高，盤中雖一度受大盤影響，回檔至平盤附近，但大盤一回穩股價便一飛沖天，直奔漲停，收盤價5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。