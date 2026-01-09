華電網營收／12月14.1億元創新高 股價亮燈鎖死

華電網（6163）9日股價跳空開高，盤中雖一度受大盤影響，回檔至平盤附近，但大盤一回穩股價便一飛沖天，直奔漲停，收盤價59.7元，上漲5.4元，漲幅9.94%，成交量19,141張，即將衝擊前高價位62.6元。華電網盤後公告12月營收，創下歷史新高。法人看好其轉型成功後，有望拿下更多政府標案，帶動獲利成長。

華電網今日公告12月營收14.13億元，月增193.2%，年增43.2%，由於政府標案大多在年底認列，因此12月通常都是全年營收高峰。公司日前於法說會上表示，去年至12/15已拿下78億元的標案金額，較前年成長近五倍，平均單件標案金額成長近七倍，一方面是政府有意將大型整合標案直接統包給單一廠商，另一方面則是公司努力提升整合能力，因此才能夠拿下大型標案。

法人表示，政府近年正積極強化國家防衛能力，尤其是資安基礎建設及資通電防護，更是政府關注重點，預算金額持續提升，因此法人預估華電網標案金額將逐年增加，且在規模經濟效益下，獲利有望快速成長。