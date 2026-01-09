2026台股攻3萬5？詹璇依揭法人共識「3萬是地板」：這兩季才是最佳買點

財經主持人詹璇依在節目中表示，隨2025年正式結束，市場開始聚焦2026年台股與美股的最新展望。她指出，近期最常被投資人詢問的問題是「現在這個位置還能不能投資，會不會已經太高」，而這樣的疑問，其實在一年前也曾出現過。

她提到，過去一年台股與美股受惠於AI發展，整體仍處於多頭與牛市架構之中，因此本集節目將整理台灣券商對2026年台股的共識，以及美國投行對S&P500的看法，並說明為何必須同時觀察台股與美股，而不只是單看其中一個市場。

3萬點成基本盤 下檔風險仍須留意

詹璇依指出，目前多數投股投行對台股已有明確共識，3萬點不再只是預測值，而是被視為「基本盤」，高點區間大致落在3萬2千點至3萬4千點之間。

不過她也提醒，投資人不能只看高點，下檔區間同樣重要，台股仍有可能回測至2萬5千點附近。

她進一步提到，去年台股預測相對精準的統一證券，曾預估2025年指數將看到2萬8千點，而目前統一對2026年的高點預估為34,988點，市場也在觀察其預測是否再次貼近實際走勢。

景氣、資金、籌碼仍是關鍵

詹璇依表示，多數投行對台股的預測，主要是根據企業獲利與本益比推算後續指數位置，而能支撐台股在2026年站穩3萬點以上的關鍵，來自三大因素：景氣、資金與籌碼。

在景氣面上，她指出 AI相關資本支出目前仍未減少；資金面則因降息循環正式展開，對風險性資產的評價具備支撐；至於籌碼面，ETF已成為台灣投資人主要投資工具，長期資金持續進入市場，對指數形成結構性支撐。

高檔震盪不可免 二、三季成布局期

不過詹璇依也提醒，即便高點看似樂觀，但上下區間落差大，意味著2026年並非一帆風順，整體走勢可能呈現「微笑曲線」。

她說明，第一季通常伴隨紅包行情、題材想像空間與降息效應反映，容易出現全年高峰。

至於第二、三季，市場可能進入整理甚至回測區間，屆時AI是否泡沫、估值是否過高等議題，可能再次被拿出來檢視，加上企業獲利與展望的空窗期，指數震盪風險提高，但也可能是分批布局的時間帶。

EPS才是關鍵 而非單看估值

談到美股，詹璇依指出，目前美國投行對S&P500的共識，已不再聚焦估值高低，而是關注EPS是否能持續成長。

她表示，只要企業獲利未出現下修，即便估值偏高，市場仍具備支撐；真正需要警惕的是基本面反轉，而非單純的價格修正。

她也提到，多數投行對2026年S&P500的目標價落在7,500點至7,700點之間，最高甚至看至8,000點，核心假設仍是企業獲利持續成長。只要美國科技巨頭持續擴大算力、資料中心與基礎建設投資，台灣AI供應鏈仍是直接受益者。

不猜高低點 用時間等獲利發酵

最後，詹璇依分享自身投資策略，她表示自己並不預測高低點，而是以定期定額為核心，搭配市場大跌時的單筆加碼。

她指出，第一季不追高、第二與第三季分批布局、第四季等待成果，是相對務實的做法。

她也強調，定期定額的目的在於讓投資人長期留在市場中，不必因短期震盪頻繁進出，透過時間等待企業獲利發酵，才是面對2026年震盪行情時，更穩健的投資思維。

◎本文獲 財經主持人 詹璇依 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。