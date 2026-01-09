快訊

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

2026台股攻3萬5？詹璇依揭法人共識「3萬是地板」：這兩季才是最佳買點

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
詹璇依指出法人共識2026年台股3萬點將成基本盤，高點上看3萬5千點，但須留意Q2與Q3的回測震盪。建議投資人採「微笑曲線」策略，第一季不追高，把握年中回檔時分批佈局等待獲利發酵。圖／本報資料照片
詹璇依指出法人共識2026年台股3萬點將成基本盤，高點上看3萬5千點，但須留意Q2與Q3的回測震盪。建議投資人採「微笑曲線」策略，第一季不追高，把握年中回檔時分批佈局等待獲利發酵。圖／本報資料照片

財經主持人詹璇依在節目中表示，隨2025年正式結束，市場開始聚焦2026年台股與美股的最新展望。她指出，近期最常被投資人詢問的問題是「現在這個位置還能不能投資，會不會已經太高」，而這樣的疑問，其實在一年前也曾出現過。

她提到，過去一年台股與美股受惠於AI發展，整體仍處於多頭與牛市架構之中，因此本集節目將整理台灣券商對2026年台股的共識，以及美國投行對S&P500的看法，並說明為何必須同時觀察台股與美股，而不只是單看其中一個市場。

3萬點成基本盤 下檔風險仍須留意

詹璇依指出，目前多數投股投行對台股已有明確共識，3萬點不再只是預測值，而是被視為「基本盤」，高點區間大致落在3萬2千點至3萬4千點之間。

不過她也提醒，投資人不能只看高點，下檔區間同樣重要，台股仍有可能回測至2萬5千點附近。

她進一步提到，去年台股預測相對精準的統一證券，曾預估2025年指數將看到2萬8千點，而目前統一對2026年的高點預估為34,988點，市場也在觀察其預測是否再次貼近實際走勢。

景氣、資金、籌碼仍是關鍵

詹璇依表示，多數投行對台股的預測，主要是根據企業獲利與本益比推算後續指數位置，而能支撐台股在2026年站穩3萬點以上的關鍵，來自三大因素：景氣、資金與籌碼。

在景氣面上，她指出 AI相關資本支出目前仍未減少；資金面則因降息循環正式展開，對風險性資產的評價具備支撐；至於籌碼面，ETF已成為台灣投資人主要投資工具，長期資金持續進入市場，對指數形成結構性支撐。

高檔震盪不可免 二、三季成布局期

不過詹璇依也提醒，即便高點看似樂觀，但上下區間落差大，意味著2026年並非一帆風順，整體走勢可能呈現「微笑曲線」。

她說明，第一季通常伴隨紅包行情、題材想像空間與降息效應反映，容易出現全年高峰。

至於第二、三季，市場可能進入整理甚至回測區間，屆時AI是否泡沫、估值是否過高等議題，可能再次被拿出來檢視，加上企業獲利與展望的空窗期，指數震盪風險提高，但也可能是分批布局的時間帶。

EPS才是關鍵 而非單看估值

談到美股，詹璇依指出，目前美國投行對S&P500的共識，已不再聚焦估值高低，而是關注EPS是否能持續成長。

她表示，只要企業獲利未出現下修，即便估值偏高，市場仍具備支撐；真正需要警惕的是基本面反轉，而非單純的價格修正。

她也提到，多數投行對2026年S&P500的目標價落在7,500點至7,700點之間，最高甚至看至8,000點，核心假設仍是企業獲利持續成長。只要美國科技巨頭持續擴大算力、資料中心與基礎建設投資，台灣AI供應鏈仍是直接受益者。

不猜高低點 用時間等獲利發酵

最後，詹璇依分享自身投資策略，她表示自己並不預測高低點，而是以定期定額為核心，搭配市場大跌時的單筆加碼。

她指出，第一季不追高、第二與第三季分批布局、第四季等待成果，是相對務實的做法。

她也強調，定期定額的目的在於讓投資人長期留在市場中，不必因短期震盪頻繁進出，透過時間等待企業獲利發酵，才是面對2026年震盪行情時，更穩健的投資思維。

◎本文獲 財經主持人 詹璇依 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

台股 指數 回測 基本盤 ETF 供應鏈 資產 EPS

延伸閱讀

0050定期定額扣在「歷史新高」本以為韭菜！黃大米獲利13％：比我人腦判斷好太多

黃仁勳曝「Rubin不用冷水機組」衝擊散熱股 大摩建議逢低買進四檔個股

00878連兩季配息0.4元「築底完成」！楚狂人：對偏好現金流的投資人不確定性降低

2025年狂飆144％！Palantir成華爾街AI新寵…詹璇依點名：00757持股權重最高

相關新聞

2026台股攻3萬5？詹璇依揭法人共識「3萬是地板」：這兩季才是最佳買點

財經主持人詹璇依在節目中表示，隨2025年正式結束，市場開始聚焦2026年台股與美股的最新展望。她指出，近期最常被投資人詢問的問題是「現在這個位置還能不能投資，會不會已經太高」，而這樣的疑問，其實在一

AI泡沫要爆了？專家搖頭「不只台積電在賺」：看好6檔供應鏈黑馬吃紅利

自2023年NVIDIA引爆AI浪潮以來，生成式AI已連續三年成為全球股市核心主題，帶動台灣半導體供應鏈表現優於全球。 市場雖關注2026年成長是否趨緩，但從產業需求與資本支出結構來看，AI仍處於中

台積電1,700元附近糾結 分析師直言法說會前大漲不易「建議這樣買」

台股9日高低點震盪達574點，主要是看台積電（2330）的臉色，到底台積電法說會行情還有沒有？買點在那裡？證券分析師直言...

台積電下週法說...歷史將重演？專家：像2021最好...但別忘了2023陣痛期

當市場還在爭論美股何時止跌、傳產何時回溫時，內行人的目光早已鎖定在2026年1月15日，那是台積電即將召開法說會的日子。這不禁讓人想起2021年那場徹底改變台股結構的「傳奇元月」。

華電網營收／12月14.1億元創新高 股價亮燈鎖死

華電網（6163）9日股價跳空開高，盤中雖一度受大盤影響，回檔至平盤附近，但大盤一回穩股價便一飛沖天，直奔漲停，收盤價5...

台股震盪 小跌71點、收30,288點 台積電跌5元收1,680元

台股9日開低，盤中最低一度達29,925點，後續翻紅並於平盤附近震盪，尾盤賣壓湧現，終場小跌71點，收在30,288點，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。