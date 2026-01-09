AI泡沫要爆了？專家搖頭「不只台積電在賺」：看好6檔供應鏈黑馬吃紅利

快訊

AI浪潮不僅激勵台積電,也帶旺整條AI供應鏈。台股示意圖／聯合報系資料照片
AI浪潮不僅激勵台積電，也帶旺整條AI供應鏈。台股示意圖／聯合報系資料照片

自2023年NVIDIA引爆AI浪潮以來，生成式AI已連續三年成為全球股市核心主題，帶動台灣半導體供應鏈表現優於全球。

市場雖關注2026年成長是否趨緩，但從產業需求與資本支出結構來看，AI仍處於中期擴張階段，產值預估至2030年將突破1.3兆美元。

AI投資不僅限於算力競賽，更推動伺服器與網路基礎建設全面升級，全球伺服器市場預計在2030年突破3000億美元。

值得注意的是，能源需求成為關鍵變數，數據中心用電量預估將增加一倍以上，這意味著AI成長將深層牽動能源、基建與長期政策配置。

台積電作為先進製程核心，其長期擴產計畫具備高度可見度，外溢效應正持續向供應鏈擴散。

在原材料端，崇越代理日本信越矽晶圓並隨台積電全球布局設點，營收穩定放大；中美晶則採取多元布局，切入車用與再生能源，提供不同於單一客戶的成長彈性。

廠務工程領域中，亞翔承接晶圓廠與公共工程以維持營運平衡，漢唐則深度參與台積電美、日擴產，訂單能見度極高。

封裝測試重要性亦快速上升，日月光投控承接大量封裝訂單，京元電則專注測試服務，實質反映台積電產品交付前的品質驗證需求。

整體而言，AI投資正帶動自材料、工程至封測的完整產業鏈擴張，並非僅由龍頭企業獨享紅利。

對投資人來說，將視角延伸至供應鏈有助於分散單一公司估值波動風險，在AI尚未進入成熟期前，這條供應鏈仍將是全球資本支出的核心受益者。

◎本文獲「玩股網」授權轉載,原文:AI進入中場:從台積電擴散至全球半導體供應鏈的結構性機會

台積電 晶圓廠 半導體 中美晶 京元電 漢唐 日月光 NVIDIA

