AI泡沫要爆了？專家搖頭「不只台積電在賺」：看好6檔供應鏈黑馬吃紅利

美國公債殖利率週四走高，投資人聚焦即將公布的關鍵就業數據，同時持續關注地緣政治發展。 10年期美國公債殖利率小幅上升至4.18%；2年期公債殖利率上揚至3.492%。同時，30年期公債殖利率上漲至4.856%。 美國勞工部週四公布，截至1月3日當週的初領失業救濟金人數為20.8萬人。雖然較前一週增加8,000人，但仍低於道瓊調查經濟學家預估的21萬人。 市場投資人等待今天(週五)即將公布的更多經濟數據，特別是「非農就業報告」。 BLS的數據蒐集工作曾因去年長達43天的美國政府關門而受阻，這將是關門後首份準時發布的非農就業報告，所以特別受到矚目。 補充前幾天公佈的數據：

2026-01-09 09:28