台股震盪 小跌71點、收30,288點 台積電跌5元收1,680元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照 許正宏
台股示意圖。聯合報系資料照 許正宏

台股9日開低，盤中最低一度達29,925點，後續翻紅並於平盤附近震盪，尾盤賣壓湧現，終場小跌71點，收在30,288點，跌幅0.24%，成交量6,763億元，台積電（2330）收1,680元，下跌5元，跌幅0.3%。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有，南亞科（2408）、彩晶（6116）、華邦電（2344）、緯穎（6669）、旺宏（2337）、南亞（1303）、友達（2409）、創見（2451）、萬潤（6187）、雷虎（8033）、環球晶（6488）、力積電（6770）、至上（8112）、宜鼎（5289）、群聯（8299）、十銓（4967）等。

周四（8日）美股指數收盤：道瓊工業指數上漲0.55%，收49,266.11點；標普500指數上漲0.01%，收6,921.45點；那斯達克指數下跌0.44%，以23,480.02點作收。

大立光（3008）8日召開法說會，大立光2025全年合併營收611.48億元，年成長3%，超越2019年締造的607.45億元紀錄，改寫新猷。大立光去年第4季營收172.19億元，季減3%，年減5%，為三年同期低點；去年12月營收56.17億元，月成長6%，較前年同期持平，略優於預期。

統一投顧表示，紐約聯準銀行最新調查顯示，美國消費者在去年12月對通膨的預期升溫，同時對就業市場的信心明顯惡化，市場關注今晚非農就業數據公布，藉以判斷聯準會降息路徑；台股昨日在台積電發放股利資金行情帶動下，指數再創新高，目前技術面仍維持強勢，下周台積電法說會及月底黃仁勳來台兆元宴等利多題材有利台股延續多頭行情，惟仍須提防短線正乖離的震盪。

操作上建議趁修正乖離拉回整理，分批布局業績題材股，聚焦：台積電法說概念、材料升級或短缺概念、AI概念股、高速傳輸（含光傳輸）、PCB族群、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。

