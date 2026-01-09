台積電1,700元附近糾結 分析師直言法說會前大漲不易「建議這樣買」

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台股9日高低點震盪達574點，主要是看台積電（2330）的臉色，到底台積電法說會行情還有沒有？買點在那裡？證券分析師直言，台積電法說會前恐大漲不易，主要是市場等著聽今年的展望，另有就是關注第1季營運的實際表現，不過，預估台積電今年股價上看1,900元，建議「見黑就買」。

台積電去年以1,550元的天價封關，今年來一度衝達1,705元的歷史新高價，但隨後漲勢休息，股價約在1,655~1,700元的區間遊走，9日以1,665元開低後翻紅，一度拉升至1,700元，連續兩個交易日挑戰1,700元關卡。

台積電預計1月15日召開法說會，市場預期將釋出好消息，包括去年財報獲利佳、今年展望樂觀、資本支出增加、先進製程漲價題材等都是法人關注的重點，也因此法說會前吸引資金提早卡位，推升股價刷新歷史紀錄。

台積電今年來卻是每天賣超台積電，市場認為，台積電的買盤應來自壽險及ETF，而不是外資，到底法說會前股價還會不會再創高？可不可以進場買？

證券分析師張陳浩表示，預估台積電今年股價上看1,900元，時間約落在10月，主要是以台積電今年獲利約80~82元，本益比23倍來推估；張陳浩認為，台積電訂單能見度高，擴產進度順利，預估第4季的營收將出現暴衝， 且明年將持續出現複合式成長， EPS上看百元。

張陳浩強調，台積電從去年起到今年、明年都持續成長， 所以願意給予較高的本益比；另外，台積電的法說會也將釋出好消息，不過，張陳浩表示，法說會前股價大漲不易，主要是因為法人關注台積電所釋出的展望，還有想看今年第1季財報的實際數字。

張陳浩也提醒，需提防法說會利多出盡的可能；但因為台積電股價仍是看漲，預估今年股價上看1,900元，建議「見黑就買」。

台積電 法說會 市場

