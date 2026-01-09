快訊

家登營收／去年12月營收創新高 家碩全年成長1.67%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
家登董事長邱銘乾展示最新傳載方案祕密武器外觀。記者尹慧中／攝影
家登董事長邱銘乾展示最新傳載方案祕密武器外觀。記者尹慧中／攝影

家登（3680）9日公布2025年12月營收報告，集團合併營收約為新台幣8.73億元，創單月歷史新高，與前年同期成長約49%；2025累積1~12月營收約73.4億元，與2024相比成長12%。EUV POD及先進製程FOUP連續三個月出貨高峰，整體Q4攀升至新的出貨量能，引領家登全年度表現轉守為攻、後來居上，仍收穫雙位數成長優異成績單。2026訂單能見度明朗，全力備貨客戶年前需求。

2025充滿挑戰與轉機，上半年美國關稅新政導致全球經濟劇烈震盪，市場恐慌情緒發酵，家登以穩健營運面對一切變化，全球化的布局在此起到關鍵穩定作用，同時與客戶堅實的夥伴關係讓我們站在同一陣線，共同商議解決方案；下半年家登晶圓載具打開全球市場的同時，逆境伴隨而來，家登憑藉在載具解決方案的經驗與技術，克服種種困難與障礙，提升能見度，並以高服務效率與回應速度陪伴客戶改善製程、提升良率。來到Q4，出貨量能攀向新高峰，顯示不僅是光罩載具，晶圓載具在切入市場之後亦收穫大客戶肯定，伴隨需求量來臨，快速提升市占率，創下新的里程碑。

展望2026，家登全產品線蓄勢待發，EUV POD爆發新量能，現有版本持續出貨之外，積極推動High-NA EUV POD在客戶端的驗證，迎接新世代；先進製程FOUP經過重重驗證之後，挾優異的潔淨度表現快速提供市占率，衝擊現有市場；全製程先進封裝載具驗證來到關鍵階段，與機台廠商合作全面展開測試中，2026目標成為提供一站式解決方案之供應商，確立家登在先進封裝載具領域領先優勢。航太2026依然瞄準高營收目標，透過深化主力客戶專案型合作及布局高潛力策略產品來放大營收成長動能，運用半導體的加工與標準化模式，提升產能效益，進一步擴大營收規模並降低成本。各產品線的蓬勃發展搭配家登全球廠域及倉辦的擴建計畫，家登的產能與服務都能及時到位，帶領集團持續向前，2026續創高峰。

家登集團旗下家碩（6953）9日也同步公告114年12月營收1.88億元，整年度合併營收13.24億元，較去年微幅成長1.67% ，顯示在全球半導體產業景氣樂觀及先進製程需求帶動下， 公司營運表現維持穩健 。 公司表示 ，營收微幅成長主要受惠於先進製程高階與 EUV 光罩充氣設備需求穩定 、 客戶拉貨動能逐步回溫 ，以及海外市場拓展有所收穫，帶動整體出貨表現優於去年同期。

家碩科技為高階光罩與 EUV 光罩製程設備專業供應商，展望後市，隨著 2 奈米與先進封裝應用持續推進 ，強力帶動 EUV 充氣儲存設備與光罩自動化設備相關需求， 公司對 2026 年整體營運表現抱持非常樂觀態度 ，且在手訂單及洽談中的新專案均維持高檔水準， 在產能擴充與新產品陸續導入帶動下，公司營運在 2026 可望邁入新一波成長循環。

家碩秉持「用心服務、創新專注」的企業核心價值，專注於半導體微影製程傳載自動化設備。公司在光罩清洗、交換、儲存與檢查到充氣技術以深耕多年，研發團隊有堅強的專利佈局，品質穩定且高附加價值已獲得多家國際大廠認證採用，進入全球晶圓製造領導廠商之供應鏈 。 在新技術研發布局 ，家碩在自動化研發技術上也有所突破，2025 下半年投入協作設備自動化開發，此設備整合 AI 辨識檢測功能，能協助客戶達成設備維修服務自動化之高價值目標 ， 有效提升設備維護效率與實現智慧製造，2026 年有望能為公司營收挹注新動能。放眼未來，公司將持續深化關鍵客戶合作，加速新技術導入，為營收與獲利成長奠定堅實基礎，對未來發展非常樂觀。

