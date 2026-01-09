終於看到記憶體一片慘綠 可不可以買？ 分析師竟這麼說…

台股9日早盤一度下滑至29,925.49點，大跌435.06點，失守30,000點， 之後再往上拉升，記憶體族群一片慘綠，一度多達7檔重挫至跌停，但盤中紛紛打開，股價重挫下吸引資金進場，到底記憶體大漲後拉回可不可以買了？分析師竟是直言「主升段的拉回要拉的夠深」，意味還不是好買點。

台股早盤以30,370.45點上漲開出，但迅即翻黑，一度跌破30,000點，之後往上拉升翻紅，一度拉升至30,500.42點，高低點震盪達574.93點；盤面上，台積電（2330）為大盤翻紅的要角，股價以1,665元開低後翻紅，再衝關1,700元。

不過，近期的強勢人氣股則是走弱，根據證交所與櫃買中心最新公告，9日共有28檔個股列入處置股，其中記憶體族群成為最大焦點，華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）、力積電（6770）、威剛（3260）、群聯（8299）、鈺創（5351）等同步遭到列管。

多檔記憶體遭處置，衝擊記憶體股表現，盤中一片慘綠，南亞科、華邦電、旺宏、晶豪科、創見、力積電等股都曾亮出跌停綠燈，不過也吸引資金進場，盤中跌停陸續打開。

在漲價題材下，推升記憶體股頻創新高，因遭處置而出現下跌，到底可不可以進場買了？證券分析師張陳浩表示，市場認為記憶體股是因處置而重挫，並不是基本面的問題，所以有資金進場買進，不過，他直言，記憶體的股價上漲以來，已經反應今年的獲利了，並不看好對明年報價還能持續上漲。

張陳浩以「蛛網理論」來說明，農作物生產「榖貴傷民」、「榖賤傷農」，當大豐收時價格崩盤，農民改種，供給因此減少，價格再度大漲，然後農民再搶種，價格又再度崩跌，這樣不斷的循環，就好比面板及DRAM的景氣循環一般。

張陳浩強調，農作物的種植有時間差，套在記憶體也是一樣，DDR4的大漲， 是因為需求強， 但大廠減產，市場供不應求，推升報價上漲；大廠要回頭再重開產能，雖可能有1季到半年的時間差，也不是不可能，因此，對於明年報價還能不能續漲，並不看好。

張陳浩認為，「主升段的拉回要拉的夠深」才能進場，記憶體股的買點，應落在從高檔拉回約20%再進場，可以留意南亞科、華邦電、群聯、威剛、晶豪科等。