廣達營收創新高 股價領先衝出
廣達（2382）9日跳空開高，股價一路強漲，即便盤中遇上大盤逆風，股價仍堅守開盤價，隨著盤勢回穩，立即展開攻勢，一度漲逾半根漲停板，暫報283元，上漲10元，漲幅3.66%，在ODM廠中可說是一枝獨秀，原因就在於昨天公告去年12月營收，不僅創下歷史新高，也是首度單月營收突破2,000億元大關，帶動股價表態。
廣達公布去年12月合併營收2,724.95億元，月增逾41%，年增接近翻倍；去年第4季合併營收6,386.37億元，季增28.9%、年增53%；2025年全年營收2.12兆元、年增50.5%。就如執行副總暨雲達總經理楊麒令先前所表示，第4季GB300將會大幅放量，超過GB200，並因為單價更高，帶動整體營收成長。
廣達透露，去年第3季AI伺服器業績已占整體伺服器業績七成，去年第4季隨著GB300的出貨，營收占比更上一層樓。今年整體展望大致維持去年第4季法說會時的看法，AI下游需求仍然有增無減，AI占整體伺服器比重將超過八成。
