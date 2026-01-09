「兩大題材」助攻 高力12月營收月增逾三成 股價強鎖漲停

高力（8996）公布2025年12月營收達9.35億元，較11月的6.82億元大增37.17%，年增172%，表現亮眼。高力液冷散熱產品目前已占整體營收的五成，而燃料電池受美國資料中心用電需求的推動，營收已達雙位數增長。高力9日股價漲停亮燈，衝至635元。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳「冷水機組無用論」一席話，造成散熱族群最近股價表現疲弱，不過外資發布報告指出，下一代資料中心的電力與冷卻設施將聚焦電力使用效率（PUE），因此冷水機組可能會被強大且整合的CDU系統所取代。

高力去年全年營收達65.8億元，年增64.37%，累計前三季每股純益5.62元。高力表示，液冷散熱產品目前已占整體營收的五成，明年預計繼續保持高成長，因今年產品組合從零組件到設備產品都有擴展，並且有多款新產品待發布，產品組合更為多元，主要的客戶進展順利，因此對明年展望相當樂觀。

燃料電池方面，高力指出，隨著美國資料中心電力需求急劇增長，Bloom Energy明年將把產能從1GW提升至2GW，作為Bloom Energy的合作夥伴，高力表示，將全力配合其業務增長，去年第4季除加緊出貨外，還將準備新的產能投入，預期明年燃料電池營收將實現爆發性增長。

為應對客戶的大量需求，高力去年底通過通過兩大建廠投資計畫，斥資約42.5億元，擬於中壢、高雄橋頭設立新廠，並預計於2026年後陸續投資。