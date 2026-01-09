快訊

網紅鄧佳華偷拍坐牢出獄了！比讚自拍 還曬「入獄時候的我」編號0068

林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

館長陳之漢直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

「兩大題材」助攻 高力12月營收月增逾三成 股價強鎖漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

高力（8996）公布2025年12月營收達9.35億元，較11月的6.82億元大增37.17%，年增172%，表現亮眼。高力液冷散熱產品目前已占整體營收的五成，而燃料電池受美國資料中心用電需求的推動，營收已達雙位數增長。高力9日股價漲停亮燈，衝至635元。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳「冷水機組無用論」一席話，造成散熱族群最近股價表現疲弱，不過外資發布報告指出，下一代資料中心的電力與冷卻設施將聚焦電力使用效率（PUE），因此冷水機組可能會被強大且整合的CDU系統所取代。

高力去年全年營收達65.8億元，年增64.37%，累計前三季每股純益5.62元。高力表示，液冷散熱產品目前已占整體營收的五成，明年預計繼續保持高成長，因今年產品組合從零組件到設備產品都有擴展，並且有多款新產品待發布，產品組合更為多元，主要的客戶進展順利，因此對明年展望相當樂觀。

燃料電池方面，高力指出，隨著美國資料中心電力需求急劇增長，Bloom Energy明年將把產能從1GW提升至2GW，作為Bloom Energy的合作夥伴，高力表示，將全力配合其業務增長，去年第4季除加緊出貨外，還將準備新的產能投入，預期明年燃料電池營收將實現爆發性增長。

為應對客戶的大量需求，高力去年底通過通過兩大建廠投資計畫，斥資約42.5億元，擬於中壢、高雄橋頭設立新廠，並預計於2026年後陸續投資。

營收 電池

延伸閱讀

經濟日報社論／CES拉開實體AI的華麗序幕

散熱族群 大摩力挺

黃仁勳曝「Rubin不用冷水機組」衝擊散熱股 大摩建議逢低買進四檔個股

彭博：中國大陸最快本季批准部分企業進口輝達H200晶片

相關新聞

台積電1,700元附近糾結 分析師直言法說會前大漲不易「建議這樣買」

台股9日高低點震盪達574點，主要是看台積電（2330）的臉色，到底台積電法說會行情還有沒有？買點在那裡？證券分析師直言...

台積電下週法說...歷史將重演？專家：像2021最好...但別忘了2023陣痛期

當市場還在爭論美股何時止跌、傳產何時回溫時，內行人的目光早已鎖定在2026年1月15日，那是台積電即將召開法說會的日子。這不禁讓人想起2021年那場徹底改變台股結構的「傳奇元月」。

市場關注今晚非農開獎！辣媽：目前數據雖不如預期但也不差...繼續盤整

美國公債殖利率週四走高，投資人聚焦即將公布的關鍵就業數據，同時持續關注地緣政治發展。 10年期美國公債殖利率小幅上升至4.18%；2年期公債殖利率上揚至3.492%。同時，30年期公債殖利率上漲至4.856%。 美國勞工部週四公布，截至1月3日當週的初領失業救濟金人數為20.8萬人。雖然較前一週增加8,000人，但仍低於道瓊調查經濟學家預估的21萬人。 市場投資人等待今天(週五)即將公布的更多經濟數據，特別是「非農就業報告」。 BLS的數據蒐集工作曾因去年長達43天的美國政府關門而受阻，這將是關門後首份準時發布的非農就業報告，所以特別受到矚目。 補充前幾天公佈的數據：

台股以30,370點開出 早盤、台積電均下跌

台股9日開盤指數為30,370.45點。台積電（2330）開盤價1,665元，下跌15元。

台股震盪 小跌71點、收30,288點 台積電跌5元收1,680元

台股9日開低，盤中最低一度達29,925點，後續翻紅並於平盤附近震盪，尾盤賣壓湧現，終場小跌71點，收在30,288點，...

家登營收／去年12月營收創新高 家碩全年成長1.67%

家登（3680）9日公布2025年12月營收報告，集團合併營收約為新台幣8.73億元，創單月歷史新高，與前年同期成長約4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。