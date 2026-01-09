日股高持股基金績效香 經濟正向循環啟動
回顧2025下半年來，日本新首相高市早苗推出財政刺激政策等利多驅動，帶領日本股市寫下新高，進入2026年後仍延續氣勢，連帶投信發行的海外股票基金中，在日本佈局比重高的產品表現吃香。其中，群益東方盛世近一年漲34%拔頭籌。
統計基金組合中，日股持有比重超過五成的海外股票基金合計有七檔，於近一季、近一年都繳出亮眼佳績；其中，截至7日，群益東方盛世基金近一季上漲13.83%、近一年累計上漲34.18%，兩期間雙雙居這七檔產品之冠，表現突出。
此外，路博邁台日雙星股票基金、元大日本龍頭企業基金、野村日本領先基金近一季皆達13.4%以上；第一金量化日本基金、摩根新興日本基金、摩根絕對日本基金也有6%以上，表現優異。
群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，隨著日本新任首相政策逐步落地，日本企業公司治理持續優化等，仍看到日股於2026年具備上行潛力，在產業方面，建議可持續關注科技、金融、內需消費以及政策受惠題材。
