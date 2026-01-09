低軌衛星「天地整合」吸金！華通、耀登漲停 元晶爆逾22萬張大量

台股9日早盤震盪回測3萬點關卡，在台積電（2330）盤中翻紅、大盤穩住陣腳下，低軌衛星族群也持續高空不墜。華通（2313）、耀登（3138）雙雙亮燈漲停，穩懋（3105）、康舒（6282）、燿華（2367）同步走揚，族群買氣升溫，成為盤面吸睛焦點之一。

盤面觀察，低軌衛星概念股延續多頭氣勢，資金持續集中。華通與耀登攜手漲停，帶動相關供應鏈走強，盤中華通與穩懋成交值雙雙擠進台股前十大；人氣股元晶（6443）盤初雖一度翻黑下探28.25元，但隨即吸引低接買盤湧入，股價急拉翻紅、漲幅逾5%，成交量暴增至22.7萬張以上，擠進台股成交量前四大，顯示短線資金動能仍旺。

基本面方面，華通持續受法人看好。華通產品橫跨低軌衛星、AI伺服器、網通設備及高階行動裝置，營運結構已由消費性電子成功轉型至高階通訊與資料中心。隨低軌衛星布建加速，加上AI運算架構對高速傳輸需求攀升，華通在衛星板與AI伺服器板卡的技術優勢逐步放大。法人預期，2026年華通衛星營收可望上調至185億元，資料中心營收亦有機會成長至71億元。

營收表現亦提供支撐。華通公布2025年12月營收72.28億元，年增13.1%，創近3個月與歷年同期新高；全年累計營收759.96億元，年增4.9%，為歷年同期次高。受惠低軌衛星產品占比提升與產能利用率維持高檔，毛利率已接近2成水準。隨第二家衛星客戶完成逾百顆衛星布建，訂單能見度持續放大。

耀登方面，同樣搭上「天地整合」趨勢。公司積極布局非地面通訊（NTN），已推出支援Ku頻段的固定式與移動式衛星地面使用者終端，並同步推進Ka頻段產品研發，以因應5G Advanced與未來6G應用需求。耀登2025年12月營收1.98億元，月增27.44%、年增30.54%，全年營收年增轉正，營運動能逐步回溫。

法人指出，低軌衛星產業具備高技術門檻與長期成長性，短線受市場情緒與資金推升影響，股價波動難免放大，但在訂單能見度與產業趨勢明確支撐下，具備基本面的龍頭廠仍是資金中長線布局重心。