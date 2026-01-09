川普做多軍工股 這兩檔逆勢鎖漲停

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
美國總統川普。(歐新社)
台股9日開高後走低，一度失守3萬點大關，盤中跌破五日線，多檔熱門記憶體股都大跌，不過美國總統川普周三宣稱要增加國防預算，部分軍工股在題材推動下仍逆勢走強，晟田（4541）、和成（1810）盤中漲停鎖死，和成（1810）並有超過萬張漲停買單排隊等著買，寶一（8222）也上漲逾5%。

台股9日一度下滑至29,925.49點，跌破3萬大關，熱門記憶體股都集體修正，不過大盤在盤中開始翻紅，軍工股部分個股漲勢強勁，和成強鎖漲停至20.35元，晟田也攻至45.65元漲停價位，寶一上漲逾5%。

川普周三在美國盤後發文，要求將 2027 年度的國防預算大幅提高逾 50%，達到 1.5 兆美元。這史無前例的增幅，將由去年開徵關稅帶來的收入來支應。

除了受到川普要大幅提高國外預算消息激勵，台灣自己也提高國內國防預算，第一金投顧表示，2026年度國防預算編列9,495億元，占GDP 3.32%，創歷史新高，與2025年度相比，總額增加1,768億元，年增率達22.9%。展望後市，隨國防自主意識提高，以及全球軍備開支呈趨勢，2030年國防占比GDP規劃持續提升至占比5%。

國防預算預計主要支出在四大項目，分別是無人機、飛彈、國艦國造、火砲彈藥和其他。和成在軍工的產品為雲豹裝甲陶瓷，和成先前指出，軍工事業部分，因2025年僅部分出貨，預計2026年才有機會放量、明顯看到效益。

漢翔（2634）和長榮航太（2645）為晟田兩大國內航太客戶，是台灣最大的飛機起落架零件供應商。晟田（4541）製造的航太零組件種類十分多元，包含引擎機匣、引擎懸吊系統、引擎掛架、起落架、致動器等，終端應用在波音和空中巴士等大廠。

而漢翔目前累計已承接逾200億元新訂單，包括軍機維修、民航主流機種零組件製造與國家能源專案。漢翔也積極推動轉型，拓展具潛力的新興領域。例如無人機及反制系統，已明確列為未來發展主軸之一。

