86％股東點頭放行 滙豐私有化推進「恒生下市」時程出爐

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

滙豐控股有限公司（簡稱「滙豐」）連同香港上海滙豐銀行有限公司（簡稱「滙豐亞太」）宣布，其透過計劃安排（scheme of arrangement）私有化恒生銀行有限公司（簡稱「恒生銀行」）的建議，已於稍早舉行的法院會議及股東特別大會中，獲得相關股東批准。恒生銀行將於下周三（14日）收市後截止交易，並於1月27日撤銷上市地位。

該計劃獲得股東高度支持。根據《香港公司收購及合併守則》（簡稱《收購守則》」），在恒生銀行法院會議上，約 86% 的非關聯股東投票贊成該計劃。該計劃已通過《香港公司條例》及《收購守則》所規定的所有必要批准門檻。

在上述條件達成後，香港高等法院將於 2026 年 1 月 23 日就批准該計劃的申請進行聆訊，並預期於同日作出裁決。此為交易進程中的下一個階段，亦是該計劃正式生效前的重要一步。

在獲得高等法院批准，並於履行（或如適用，豁免）該計劃文件中所載的所有其他條件後，該計劃預期將於 2026 年 1 月 26 日正式生效，而恒生銀行股份預期將於 2026 年 1 月 27 日起撤回在香港聯合交易所的上市地位。

交易完成後，恒生銀行將成為滙豐亞太的全資附屬公司，並因此成為滙豐集團的全資附屬公司。

滙豐集團行政總裁 Georges Elhedery 就股東投票結果表示：「我們對該計劃獲得通過感到欣喜，並衷心感謝恒生銀行股東一直以來的支持。此次批准反映股東對恒生銀行業務基礎的高度信心，以及全面納入滙豐集團後可釋放的發展機遇。我們期待推進該項建議並完成其餘條件，並將於適當時候提供進一步更新。」

股東 香港 滙豐集團

