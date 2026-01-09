台積電下週法說...歷史將重演？專家：像2021最好...但別忘了2023陣痛期

當市場還在爭論美股何時止跌、傳產何時回溫時，內行人的目光早已鎖定在2026年1月15日，那是台積電即將召開法說會的日子。這不禁讓人想起2021年那場徹底改變台股結構的「傳奇元月」。

回到2021：那一場「融資與神山」的豪賭

時間倒流回2021年1月，當時全球市場正因疫情後的通膨陰影而震盪不安，美股走勢顯得步履蹣跚。然而，台灣投資人卻如同握有劇本的先知，彷彿提前嗅到了不尋常的氣味，資金瘋狂湧向台積電。

最驚人的奇景發生在1月7日起。當時台股出現了極其罕見的現象：內資與散戶簡直把台積電當成期貨在玩，融資餘額在短短6個交易日內暴增5804張，全員拚命卡位1月14日的法說會。

有趣的是，就在內資瘋狂押寶的同時，外資卻反向操作，從1月11日一路連賣到法說當天，累計倒貨將近5.5萬張。雙方對戰之下，1月14日台積電最終以592元作收。

法說會當天，台積電果然不負眾望，不僅Q4財報驚豔全場，更拋出資本支出上調至「250～280億美元」的核彈級利多，比外資原本預期的金額高出了25%。

到了1月15日法說會隔天，盤面演變成一場精彩的籌碼交換：提前卡位的主力趁著利多開高，順勢將貨倒給被迫回頭追價的外資，當天留下了長達4%的上影線。

但這股「神山狂潮」並未就此止步，台積電隨後持續強攻，僅花幾天時間就在1月21日衝上679元，法說會後波段漲幅高達14.7%！

那段日子，美股仍在修正盤整，台股卻靠著台積電一檔股票「強行過高」。這就是當時震驚市場，當時「台積電一個人的武林」的這句話開始在市場瘋傳。

2026年1月：難道「神劇本」又要重來一次？

轉眼間，我們又站在了同樣的十字路口。2026年初的盤勢，竟與五年前驚人地相似：美股在高檔反覆盤整，市場資金顯得猶豫不決，台股卻在台積電的大漲之下，直接突破三萬點關卡，最高更衝上30339點！

這一次，歷史會不會重演？目前的盤面已經露出了蛛絲馬跡。

資金正緩緩向半導體上游靠攏，市場都在屏息以待1月15日的法說會。大家都在關心：這一次的資本支出會再調高嗎？2奈米的量產數，對毛利率、營益率的影響。

更重要的是，美國廠房進度，以及美國廠房的毛利率、營益率影響。

別忘了2023年三奈米轉換的期間！

如果你只記得2021年的瘋狂，就容易忽視2023年3奈米轉換期間的辛苦。當時台積電從5奈米跨入3奈米量產初期，因為昂貴的EUV設備折舊與學習曲線，官方在法說會上坦言：3奈米將稀釋毛利率達3至4個百分點。

讓半年期間台積電股價持續震盪盤整，這證明了任何先進製程在「轉骨」時期，都容易面臨毛利的短期下滑。

2奈米（Nanosheet架構）進入量產初期，短期內恐怕會面臨像2023年那樣的毛利稀釋壓力，所幸市場需求極大，熱度高！使台積電更具備議價空間。

成本的考驗 美國廠量產

在美國蓋一座廠的代價究竟有多大？數據顯示，亞利桑那廠的建置成本高出台灣整整4至5倍，這直接導致折舊費用激增近3倍，再加上當地高昂的原物料與人力成本，美國擴產簡直是一場利潤的挑戰。

所幸，目前美國廠的產能僅佔台積電全球比重約2%，讓台積電在2024至2025年正式量產4奈米與5奈米之際，還能將獲利能力的衝擊控制在可承受範圍。

然而，這只是開始。

隨著2027年後更多新廠區陸續加入量產，這股「美國製造壓力」對毛利率防線的侵蝕力道恐怕會逐年加重，因此何時美國開始量產，也成了法人們屏息以待的焦點。

護國神山陣痛期 是誰的狂歡？

站在2026年1月15日法說會前夕，市場正處於「歷史重演」的狂熱中。

但投資人必須看清，2奈米面臨的是一場原物料結構的徹底翻轉。

為了實現Nanosheet結構，台積電必須採購單價更高的昂貴特化品、電子級氣體，以及要價百億台幣的High-NA EUV設備。

外媒預測，將讓2奈米晶圓的單片生產成本直逼3萬美元，比3奈米貴了足足50%！

這種「材料坑」雖是台積電毛利率的隱憂，我想真正的贏家，還是那些供應高單價耗材的「特化相關族群」，反而成為2奈米浪潮下最實質受惠的黑馬股。

