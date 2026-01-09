記憶體漲過頭慘遭關禁閉！南亞科領7員殺跌停 承接買盤忙「關綠燈」

記憶體族群漲多回檔壓力全面引爆。多檔人氣股遭列入處置股、注意股名單後，9日賣壓瞬間湧現，南亞科（2408）率先跌停，華邦電（2344）、力積電（6770）、晶豪科（3006）等一度多達7檔同步亮綠燈，

影響大盤跌點超過50點；不過，低接買盤隨即進場承接，7檔跌停股盤中紛紛打開跌停，顯示資金並未全面退場，短線承壓下仍具一定抗跌韌性。

據證交所與櫃買中心最新公告，9日共有28檔個股列入處置股，其中記憶體族群成為最大焦點。華邦電、南亞科、力積電、晶豪科同步遭列管，市場俗稱「記憶體三雄」全數入列，顯示近期股價波動已達主管機關關注標準。以近5日漲幅來看，華邦電累計大漲逾31%、力積電與南亞科漲幅皆逾25%，短線過熱跡象明顯。

除處置股外，注意股名單同樣擴大。9日共有34檔個股被記警告，記憶體相關包括威剛（3260）、群聯（8299）、鈺創（5351）、創見（2451）、十銓（4967）、旺宏（2337）等悉數上榜。其中，多檔近十日被列名達三次以上，晶豪科（3006）、十銓（4967)、群聯（8299）更被記點高達8次，籌碼面風險急速升溫。

在監理力道升高下，資金快速撤出高波動標的。9日早盤南亞科開盤不久即急殺至跌停217.5元，威剛、華邦電、晶豪科、力積電、旺宏、群聯、鈺創接力下挫，跌幅普遍超過5%，僅漲勢相對落後的商丞（8277）表現較為抗跌，整體記憶體族群陷入「一片綠海」。

惟研調機構TrendForce最新指出，本季一般型DRAM合約價可望季增55%至60%，NAND Flash價格也上看季增33%至38%，顯示產業景氣仍處上行循環。市場解讀，短線修正主因在於漲幅過大與處置、注意股效應發酵，並非基本面反轉。

法人提醒，記憶體族群中長期供需結構仍偏多，但短線籌碼凌亂、交易限制增加，震盪勢必加劇，操作上宜降低追價，回歸基本面與財報驗證，靜待市場情緒降溫後再尋布局時機。