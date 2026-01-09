快訊

市場關注今晚非農開獎！辣媽：目前數據雖不如預期但也不差...繼續盤整

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
美國公債殖利率週四走高，投資人聚焦即將公布的關鍵就業數據，同時持續關注地緣政治發展。（路透）
市場關注今天即將公布的非農就業數據

美國公債殖利率週四走高，投資人聚焦即將公布的關鍵就業數據，同時持續關注地緣政治發展。

10年期美國公債殖利率小幅上升至4.18%；2年期公債殖利率上揚至3.492%。同時，30年期公債殖利率上漲至4.856%。

美國勞工部週四公布，截至1月3日當週的初領失業救濟金人數為20.8萬人。雖然較前一週增加8,000人，但仍低於道瓊調查經濟學家預估的21萬人。

市場投資人等待今天(週五)即將公布的更多經濟數據，特別是「非農就業報告」。

BLS的數據蒐集工作曾因去年長達43天的美國政府關門而受阻，這將是關門後首份準時發布的非農就業報告，所以特別受到矚目。

補充前幾天公佈的數據：

小非農ADP，在12月私部門新增就業人數為4.1萬人，低於道瓊調查經濟學家預期的4.8萬人。不過，這項數據仍較11月減少2.9萬人的表現有所回升，出現反轉。

美國勞工統計局（BLS）公布，11月職缺數較10月減少30.3萬個，降至715萬個，為2024年9月以來最低水準

然而，12月ISM服務業指數升至54.4%，高於道瓊共識預期的52.2，創下2025年以來最高水準。

看似就業數據並不如市場預期，但也不是太差，而景氣仍是不錯的。所以，債市殖利率走勢，最近呈現盤整的格局。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

美國公債 殖利率 非農就業

